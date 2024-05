Kako od junior developera postati - senior?

Preplavljeni smo objavama o umjetnoj inteligenciji, gotovo da nema područja ili djelatnosti u kojima se na neki način već ne koristi AI. Ni glavni igrači ne posustaju, stalno pronalaze način da dodaju gas i iznova potaknu veliko zanimanje javnosti (da ne kažem – tržišta). OpenAI predstavio je ChatGPT-4o, koji bi, uz razna ograničenja, trebao i u besplatnom pristupu učiniti dostupnim Chat GPT-4 (na izravno pitanje o tome, sâm GPT kaže da onima koji nemaju pretplatu odgovore daje GPT-3.5). Iako bitno ažurnija verzija nego prije, i dalje ne barata aktualnim podacima (u trenutku pripreme Buga ograničenje ažurnosti je bio početak svibnja). No, GPT-4o već je u prezentacijskim videima djelovao fascinantno. Prevodi razgovore na strane jezike u realnom vremenu, prema želji glumata u ulozi pripovjedača, pjeva, prepoznaje slike i svašta nešto. Govorni asistent doista funkcionira u realnom vremenu, čak i na hrvatskom (ne baš savršeno – ali radi)!

Samo koji dan nakon te objave, održana je Googleova godišnja developerska konferencija I/O, na kojoj je najavljen niz novih servisa i unapređenja postojećih, a sve je povezano s Geminijem, odnosno umjetnom inteligencijom. Za razliku od OpenAI-ja, Google je, uglavnom, najavljivao što će sve tek ponuditi u narednim mjesecima, a samo je ponešto od toga postalo dostupno, poput sažetaka u tražilici, ali i to tek korisnicima u SAD-u.

Neizbježno je da ćemo se umjetnom inteligencijom stalno baviti u Bugu, moguće i godinama, a već je ovomjesečna tema broja na neki način nastala "isprovocirana" AI-jem. Tradicionalno u lipnju, u kojem se održava .debug, naša najveća konferencija, s temom broja okrećemo se prema developerima koji su i glavni sudionici tog događaja. Autor teme Tomislav Tipurić uhvatio se teškog zadatka – kako pomoći junior developerima da postanu senior developeri, i tako izbjegnu sudbinu "suvišnih kadrova" ako njihova tvrtka zaključi da im uz određene AI alate nije potreban toliki broj programera početnika, kao što je to bilo do prije koju godinu. Realnost je da se doista smanjila potražnja za programerima početnicima, ali to samo znači da će sigurnog mjesta biti za najbolje, one koji pokazuju volju za učenjem i napretkom. S ciljem da im se u tome pomogne, pisana je i naša tema broja.

Dovoljno smo se posvetili softverskim vještinama, idemo malo na hardver, a u tom dijelu Buga pripremili smo vam jedan ozbiljan test (dovoljno je reći da ga je radio minuciozni perfekcionist Mario Baksa) mesh sustava. Ako nekome treba pojednostavljeno objašnjenje: mesh je sustav bežične mreže u kojem, uz glavni router, imamo još jedan ili više čvorova razmještenih u prostoru. Čvorovi su najčešće također routeri, samo u malo drugačijem režimu rada. Tako se dobije idealna pokrivenost nekog prostora signalom bežične mreže. Puno više detalja, ali i konkretnih rezultata testiranih uređaja, saznajte iz Baksina teksta.

U nizu hardverskih recenzija, istaknuo bih ultrakompaktni prijenosnik Lenovo ThinkBook 13X G4 IMH, sve rjeđe dijagonale od 13,5 inča, ali vrhunskih performansi i dizajna, te velike autonomije. Imamo u ovom broju još tri recenzije laptopa: dva Lenovova (ThinkBook 16p G5 IRX i Yoga Pro 9 16IMH9), i jedan veliki, ali jeftini model HP-a 17-CP2001NM.

Među neobičnim uređajima, a uvijek se nađu i takvih, naveo bih recenziju Sunlu S4 FilaDryera, koji Drago Galić predstavlja, pazite sad, kao "sušilicu i grijač filamenata, koji je sposoban istodobno osušiti do četiri špule, i istodobno opskrbljivati do 4 FDM pisača". Ovo je razumljivo samo ekipi koja se bavi 3D ispisom…

U vrlo bogatom audio bloku imamo recenzije raznih zvučnika (najviše su me se svojim retro dizajnom dojmili Klipsch ProMedia Heritage 2.1); integriranog pojačala NAD C 3050, kojim obilježavaju 50 godina djelovanja, pa su se zato odlučili na hrabri vintage dizajn; te Auralic Altair G1.1, luksuzni mrežni streamer, koji je ciljano namijenjen korisnicima iOS uređaja.

U svom pogledu u blisku budućnost (za razliku od Tupog pogleda), Drago se bavi svemirskim simulacijama koje bi se tek trebala pojaviti do kraja ove godine, što najavljuje ovim riječima: "Skoro desetljeće nakon izlaska Elite Dangerousa, i više od desetljeća nakon neizlaska Star Citizena, situacija za ljubitelje svemirskih simulacija nije bajna – dva gore spomenuta naslova i dalje su najbolje što se nudi u žanru, ali ove godine bi napokon na tržište mogao doći pregršt novih igara u tome žanru".

Cjeloviti sadržaj novog Buga možete pronaći ovdje, a broj 379 od danas je na svim kioscima, naravno i u dgitalnom izdanju na našim web stranicama. Posjetitelji .debuga novi Bug će dobiti u svom goodie bagu.