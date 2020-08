Otkrivamo koji su najbolji mobiteli, s minimalno Full HD ekranom i cijenom manjom od 2.500 kuna

Ovomjesečna tema broja spada među one koje periodično ponavljamo, nakon što se pojavio dovoljno novih zanimljivih uređaja koje vrijedi međusobno usporediti. Vjerojatno će biti onih koji će se zapitati kako mi to mobitele s cijenom od dvije tisuće kuna proglašavamo “najjeftinijima”, ali kao i u svim prethodnim temama s naslovom “najbolji jeftini mobiteli”, postavili smo dva kriterija, a to su da im cijena ne smije biti veća od 2.500 kuna te kako moraju imati ekran Full HD ili više razlučivosti. Vodimo se logikom da će tekst pročitati oni koji traže dobar mobitel jer imaju određene zahtjeve i očekivanja, a ako im je ipak ispred svega toga osnovni cilj proći što jeftinije, i prvi im je kriterij cijena – njima ni ne treba naš test. Takvi kupci gledaju tko od trgovaca ili providera ima neku akciju, i jednostavno izaberu uređaj koji u tom trenutku ima najpovoljniju cijenu, prema njihovom kriteriju. Sve ostalo im je u drugom planu - zato je naša tema namijenjena onima koji ipak nešto više očekuju od svog novog mobitela.

Rijetko se događa da nam je druga tema “prema statusu“ u broju osjetno veća od teme broja, ali ovaj put imamo baš takav slučaj – radi se o testu matičnih ploča s čipsetom B550. Autor testa je Denis i ovako je najavio svoju temu: “Iako je AMD još s prvom generacijom, za budućnost ove tvrtke, revolucionarnih procesora Ryzen, najavio da će nekoliko generacija rabiti jedan te isti utor na matičnoj ploči (Socket AM4), sa svakom novom generacijom tvrtka je na tržište izbacivala i nove prateće čipsete. S Ryzenima 3. generacije, tako je stigao X570, high-end čipset, namijenjen zahtjevnijim korisnicima, a na jeftiniju varijantu čipseta, koji sada poznajemo pod oznakom B550, morali smo pričekati čak godinu dana”. I eto, dočekali smo i taj trenutak. Uz opširan uvod, svaka od testiranih ploča dobila je po dvije stranice, što znači mnogo korisnih podataka za sve one koje planiraju svoje računalo bazirati na AMD-ovom procesoru i ploči s ovim čipsetom.

Među brojnim hardverskim novotarijama u ovom Bugu, istaknuo bih Koss Porta Pro Wireless, bežičnu izvedbu legendarnih slušalica, koje, ako i ne poznajte pod službenim imenom, odmah ćete prepoznati na slici. Možda ih niste vi koristili, ali netko od vaših prijatelja sigurno je. Naime, te se slušalice, jasno, u verziji sa žicom, proizvode već 36 godina, s nepromijenjenim dizajnom. Pola redakcije Buga svojedobno ih je imalo. I novi, bežični, model poštuje tradiciju, izveden je potpuno identično kao i izvorna verzija.

Također, nekima bi mogao biti posebno zanimljiv opis Withings ScanWatcha, hibridnog pametnog sata (kombinacija klasičnog i pametnog) koji je specifičan, između ostalog, po tome da ima mogućnost prepoznavanja poremećaja srčanog ritma i apneje u snu, što ga izdvaja od konkurenata.

Imamo i dva hard-hita, oba iz svijeta procesora: Intel Core i9-10900K i AMD Ryzen 9 3900XT; potom atraktivno kućište Fractal Design Define 7 Compact TG; test pisača kojem se tinta nadolijeva u tankove Epson EcoTank L5190; novu generaciju popularnog hedaseta SteelSeries Arctis 1 s vrlo pristupačnom cijenom, kao i headset za zahtjevnije igrače Logitech G Pro X, te još niz drugih hardverskih recenzija.

Ako iz nekog razloga želite pokrenuti satri DOS program mogli bi se naći u problemima, pa pročitajte savjete koje je Oton Ribić pripremio za vas. A ukoliko ste se pitali ima li Googlova tražilica nekog dostojnog konkurenta, osim poznatih Binga i Yahooa, odgovor je naravno da ih ima, neke od tih alternativnih tražilica su čak vrlo zanimljive, što ćete saznati iz pregleda kojeg je priredio Matija Gračanin.

Planirali smo objaviti i prvi pogled na Microsoftov Flight Simulator (najavu te, prema mnogo čemu posebne avio simulacije, objavili smo u prosincu 2019.), koji je izašao tek dan-dva prije zaključenja broja. No, nepredviđeno dugotrajne poteškoće s bugovitom instalacijom glomaznog softvera, našem su recenzentu pokvarile sve planove i tekst nije mogao isporučiti na vrijeme. Zato prvi pogleda možete pročitati na webu, a za sljedeći Bug pripremamo opširniju recenziju, nastalu nakon mnogo sati naleta u Flight Simulatoru diljem svijeta.

Detaljniji sadržaj novog broja možete pronaći na ovoj stranici, a tiskano izdanje od danas je dostupno na svim kioscima.