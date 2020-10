Sve što trebate znati o VPN servisima saznat ćete uz pomoć novog Buga

Najbolji VPN servisi, test napajanja do 750 kuna, veliki vodič za snalaženje u svijetu, odnedavno besplatne igre, Rocket League te posebna poslastica u obliku testa najnovijih grafičkih kartica Palit RTX 3080 GamingPro OC 10 GB i RTX 3090 GamingPro 24 GB čekaju vas u novom broju Buga

Jeste li gledali Netflixov dokumentarac “Social Dilemma”? Ako i niste, onda se barem nadam da ste u prošlom Bugu (br. 335, 10/2020) pročitali Davorovu kolumnu, u kojoj prepričava i komentira taj film koji nam pokušava objasniti kako nas društvene mreže i globalni internetski servisi profiliraju i pretvaraju u robu za marketinške agencije, a uz to ciljano (de)formiraju našu percepciju društvenih vrijednosti i nameću stavove koji nam se serviraju kroz informacije i sadržaj prilagođene našem profilu, što dugoročno otvara prostor za razne manipulacije, od komercijalnih do političkih. Informatički pismenoj publici film i ne otkriva ništa novo što već nisu znali, ali je ipak zanimljivo vidjeti kako su uspjeli pred kamere dovesti svojedobno visokopozicionirane zaposlenike Facebooka, Googlea, Twittera, Pinteresta… koji vrlo negativno govore o svojim bivšim poslodavcima.

Razgovarajući u redakciji o Social Dilemmi i općenito o zaštiti, bilo privatnosti, bilo podataka koje razmjenjujemo s drugima, zaključili smo kako bi bilo korisno za čitatelje jednu temu broja posvetiti virtualnim privatnim mrežama, odnosno kako ih skraćeno nazivamo – VPN-u. Posla se prihvatio naš ekspert za mrežne sustave Matija Gračanin. U uvodu je objasnio kako uopće VPN funkcionira i kriptiranjem štiti podatke od svih onih koji inače vrlo lako mogu presretati naše mrežne aktivnosti i pratiti što radimo, potom je predstavio razne VPN servise, prvo besplatne, a onda i komercijalne. Objasnio je kako se i Windowsi 10 mogu koristiti kao VPN poslužitelj, te dao malo opširnije upute za snalaženje onima kojima je glavni cilj ostati anoniman na Internetu. Ova tema broja možda će biti malo zahtjevnija za one koji se dosad nisu koristili ovakvim servisima, ali dosta će iz nje naučiti. Posebno su korisna pojašnjenja o razlikama koje donose različiti naplatni modeli svakog pojedinog servisa. Na jednome mjestu, u uvodnom dijelu teme broja, razvrstani su svi opisani VPN servisi prema namjeni za koju ih valja koristiti. To je dobra početna točka, kako biste se mogli fokusirati na one servise koji najbolje mogu poslužiti za vaše specifične potrebe.

Prošli mjesec predstavili smo novu generaciju Nvidijinih kartica, seriju GeForce RTX 3000, a već za ovaj broj uspjeli smo, istina uz dosta muke, nabaviti prve dvije kartice s arhitekturom Ampere. Mnogo problema pratilo je izlazak te serije na tržište (od zastoja u proizvodnji procesora, do proizvodnih problema), pa su zato i teže dobavljive, ali nekako smo ipak došli do kartica Palit RTX 3080 GamingPro OC 10 GB i RTX 3090 GamingPro 24 GB i testirali ih za ovaj broj, te usporedili rezultate s modelom Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC 8G (problemima s nabavkom novih Nvidijinih kartica Davor je posvetio svoju cijelu kolumnu).

Nakon dugo vremena testiramo napajanja. Ovaj put fokusirali smo se na 750-vatne modele

Izlazak na tržište kartica, koje su sve zahtjevniji potrošači električne energije, potaknuo nas je da organiziramo usporedni test napajanja od 750 W, kakve bi minimalno trebao imati svatko tko planira nabaviti neku od kartica iz serije RTX 3000. Denis je pribavio devet napajanja (skoro sva su s modularnim kabelima) i detaljno ih testirao.

Kao i uvijek, imamo još puno drugih testova hardverskih noviteta. Recimo, Davora je oduševio 34-inčni Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor, koji, s obzirom na svoju veliku dijagonalu (radi se o 21:9 ultraširokom ekranu) i kvalitetu, ima osjetno nižu cijenu od konkurencije; zanimljiv je i prijenosnik Acer Swift 3 SF314-42, koji ima masu od samo 1,2 kg, ali i bateriju koja mu omogućuje autonomiju od skoro 12 sati; ljubitelje hi-fi tema sigurno će privući neobično integrirano pojačalo Leak Stereo 130, koje svojim retro izgledom podsjeća na uređaje iz šezdesetih godine prošlog stoljeća; a svi koji vole auto simulacije ne bi smjeli propustiti recenziju novog Logitechovog volana G923 (nasljednika legendarnog G29 volana), za koji Danny kaže da je “najbolji od najboljeg”!

Ova Rocket League antistres loptica simbolizira antistres igru, koja je odsad dostupna svima! Detaljno vas upoznajemo s tom "starom" igrom, kao i esports scenom, sve to u povodu prelaska na free-to-play

Nedavno je pet godina stara igra Rocket League postala free-to-play, odnosno besplatna! Vjerojatno niste znali da se Davor Šuštić, ponajbolji fpsaš u regiji, ako ne i šire (nemojte mu reći da sam ovo napisao, umislit će se još i više nego dosad), nakon što je doktorirao na UT-u, Quake Areni, BF-u, Star Warsima, PUBG-u, Apexu… totalno navukao na autiće, s kojima igra nogomet dan i noć! Zvuči infantilno, ali Davor tvrdi kako je Rocket League izuzetno zabavna i mogućnostima neograničena igra, koja ima velike izglede postati najpopularnijim esports naslovom modernog doba. Kako bi nam svima detaljno objasnio o kakvoj se igri radi te podijelio niz savjeta i uputa za početnike i napredne, bilo mu je potrebno 12 stranica! Tko zna, možda ćete se i vi nakon čitanja tog teksta priključiti sve brojnijim igračima Rocket Leaguea.

