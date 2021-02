Tehnologije cjepiva protiv covida-19, alternative za WhatsApp, matične ploče s čipsetom Z590...

U prva dva mjeseca ove godine najviše su vas na našem webu zanimale teme u kojima smo objašnjavali mehanizme prema kojima funkcioniraju cjepiva za covid-19, kao i sve u vezi WhatsAppa. Vođeni interesom publike, odlučili smo i jednu i drugu temu podrobnije obraditi i pripremiti za ovaj broj Buga.

Ujedno, ovo je prvi put da smo popularno-znanstvenu temu promovirali u temu broja. Autor je Igor Berecki Doc, kojeg naša publika iznimno cijeni još iz vremena kada je počeo surađivati s Bugom, prije nekih dvadesetak godina. Tema je, naravno, pandemija, koronavirus, covid-19 te objašnjenje kako se liječi ta bolest i kako se može preventivno zaštititi. Brže neko ikada dosad, farmaceutska industrija uspjela je proizvesti cjepivo za covid-19, a kako je do toga došlo, i posebno koji su mehanizmi djelovanja virusa te s kojom tehnologijom cjepivo može donijeti ljudima otpornost na virus, opširno i detaljno objašnjava Doc u svojim tekstovima. Idućih mjeseci trebalo bi biti omogućeno masovnije cijepljenje u nas, no još u ovom trenutku ne znamo kojim cjepivom. O svima, potencijalno dostupnim, cjepivima možete se podrobno informirati u našoj temi broja.

Druga velika tema, pregled je najboljih alternativa za WhatsApp, najpopularniju aplikaciju za razmjenu poruka. Vjerojatno znate priču – WhatsApp je najavio širokogrudnu razmjenu podataka svojih korisnika s Facebookom, na što će korisnici morati pristati do 15. svibnja, ili neće više moći koristiti WhatsApp (s napomenom da se to ne bi smjelo nametati korisnicima u EU zbog GDPR-a). To je izazvalo revolt kod publike, i krenula je masovna potraga za alternativnim rješenjima. Zato je sve, potencijalno najbolje, zamjene detaljno opisao Matija Gračanin, pa ako želite isprobati nešto umjesto WhatsAppa, pogledajte što vam se sve nudi.

Veliki prostor dobile su matične ploče s čipsetom Z590, koje su svojevrsno pripremanje terena za nove Intelove procesore 11. generacije, a ujedno je to posljednji put da se koristi ležište LGA-1200.

Ovomjesečni hard-hit nam je grafička krtica Asus ROG Strix RTX 3060, koja spada među najpovoljnije nove kartice s hardverskim ray tracingom. Nažalost, na tržištu vlada veliki poremećaj, za što neki optužuju ludnicu oko kriptovaluta i iznova probuđenu želju kod mnogih da se bave kripto-rudarenjem, tako da je i ta kartica trenutačno osjetno skuplja nego što bi trebala biti, a uz to, nije ju uopće lako pronaći i kupiti.

Iz bogatog bloka recenzija raznih audio uređaja izdvojio bih opis neobičnog all-in-one glazbenog sustava Technics Ottava f SC-C70 Mk. Radi se o integiranom rješenju koje sadrži čak tri pojačala, dva zvučnika, CD player, Chromcast, Wi-Fi i razne druge načine spajanja, što je sve upakirano u kućište osebujnog dizajna.

Davor je testirao i monitor Aorus FI27Q-X (27 inča, 2.560x1.440 razlučivost, IPS panel, 240 Hz), a naslov recenzije je: " Bog igranja", pa se moće čak i bez čitanja zaključiti kako mu se taj monitor dosta svidio.

Posljednjih godina vlada hiperprodukcija glazbe, nema tko ne pjeva i ne stvara "hitove", a nije tajna da mnogi koriste Auto-Tune softver kako bi "fotošopirali" svoje manjkave vokalne sposobnosti. Kako radi taj softver i koje besplatne aplikacije se mogu preporučiti za malo igranja s kućnim audio snimkama, opisao je Oton Ribić.

Detaljnije informacije o sadržaju novog broja možete saznati ovdje, a Bug 340 od danas je dostupan na svim kioscima.