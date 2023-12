U novu godinu uz Bug s dvije teme broja - PC tehnologijama za 2024. i kućnim streaming servisima

Globalni videostreaming servisi postali su naša svakodnevica. Videoteke su odavno nestale, fizički mediji poput DVD-a i Blue-raya postali su egzotika, još se drže torrenti, ali i njih stišću sa svih strana. Uostalom, tko jednom proba komoditet korištenja Netflixa, HBO Maxa, Prime Videa i bilo kojeg drugog servisa tog tipa, teško da se vraća na staro (a tu je još i IPTV sa stotinama televizijskih kanala). No, širenje na cijeli svijet, troškovi lokalizacije, žestoka konkurencija zbog koje se više ulaže u novi sadržaj, a to donosi visoke produkcijske troškove, "natjerali su" videostreamere da promijene tarifnu politiku (ukinu dijeljenje računa) i povećaju cijene, što je kod dijela publike izazvalo revolt. Netko tko ima neku svoju kolekciju filmova ili TV serija doma, pohranjenu na disku, želi im pristupati onako kako je to činio dok je bio pretplatnik nekog od online videostream servisa, što nije nikakav problem jer postoje razni programi koji se mogu koristiti na HTPC-ju (dugo već nismo spominjali home theater PC), izravno na Smart TV-u ili nekom drugom uređaju.

Kućnoj multimediji posvetili smo vrlo veliki prostor u ovom broju, spomenuto je mnogo programa i alata koji su korisni pri sređivanju vlastite baze videomaterijala, ali u glavnim ulogama su Plex, Jellyfin i Emby, osobni streaming servisi koji predstavljaju trenutačni vrh ponude.

Sva tri servisa su slična, ali u nizu detalja i različita. Prvo i najvažnije, Plex i Emby u svom su punom formatu (što znači i mogućnost korištenja na mobitelu) komercijalizirani, i za takvo korištenje treba plaćati mjesečnu pretplatu, dok je Jellyfin rješenje otvorena kôda, i potpuno je besplatan servis. Kako se koji servis nosi s transkodiranjem, koji ima podršku za pluginove, a koji bolje performanse – saznat ćete iz teme koju je priredio Matija Gračanin.

A "prava" tema broja posvećena je hardveru, i u njoj dajemo presjek novih tehnologija koje će obilježiti PC scenu u 2024. godini. Zahtjevnog zadatka, gledanja u kristalnu kuglu, da ne kažemo kopanja po korporativnim blogovima i dostupnim planovima, uhvatio se naš mladi suradnik Lorenzo Pauković, kojem je ovo ujedno i prva tema broja koju je napisao za Bug. U svojem "vatrenom krštenju" kaže kako očekuje vrlo uzbudljivu godinu (a što bi drugo i rekao entuzijastični hardveraš), u kojoj će Intel predstaviti svoje nove mobilne procesore, temeljene na nadolazećoj arhitekturi Meteor Lake, te kako Qualcomm obećava mnogo toga novog u najavi Snapdragon X Elite procesora. Radi se o ARM platformi za Windowse, koje će i Microsoft morati bolje (negoli dosad) prilagoditi za tu platformu. Appleu je korak ispred (kada je u pitanju prelazak na ARM) i već je predstavio svoj novi procesor M3, pa smo i njemu dali poseban prostor unutar teme broja.

Na polju grafičkih kartica očekuje se lansiranje Nvidijinih novih rješenja, baziranih na arhitekturi Blackwell, dok, prema svemu sudeći, AMD ove godine neće predstaviti svoje GPU-ove na novoj arhitekturi. Intelovi Battlemerge GPU-ovi također se najvjerojatnije neće pojaviti na policama tijekom ove godine, ali zato će Intel svoje čipove Meteor Lake opremiti GPU-ovima arhitekture Alchemist, zamjenjujući time vremešna rješenja Iris Xe. O svemu tome, i još puno više, možete pročitati u ovomjesečnoj temi broja.

Uvijek spreman pomoći korisnim savjetom, Mario Baksa za ovaj je mjesec detaljno opisao kako možete uraditi nemoguće – napraviti statičnu web-stranicu smještenu na Google Driveu (pomalo bizarna ideja)! I nije Mariju to bio dovoljan izazov, pa je priču proširio i na rješavanje problema – kako doći do vlastite besplatne domene za tu web-stranicu. Sve je vrlo precizno objašnjeno, pa ako imate potrebu za jednostavnom web-stranicom, recept se nalazi u Bugu.

Među hardverskim recenzijama posebno bih istaknuo najnoviju verziju vjerojatno najpopularnijeg malog osobnog računala Raspberry Pi 5. Nedavno je pušten u prodaju i naš suradnik Igor Ružić uspio je nabaviti jedan primjerak, testirati ga i detaljno opisati.

U prošlom broju Davor je opisao svoje pozitivno-negativno iskustvo s monitorom Corsair Xeneon Flex 45WQHD240, a evo za ovaj mjesec dovršio je recenziju tog golemog OLED monitora, a već naslov "Čudovište s dva lica" govori kakav vas tekst očekuje.

Od hrpe ostalih recenzija spomenuo bih ASRock A620I Lightning WiFi, matičnu ploču pogodnu za slaganje multimedijalnog računala malih dimenzija; EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB, all-in-one vodeno hlađenje koje uz neveliku cijenu odlikuju izvrsne osobine; Cooler Master GX III Gold 850 napajanje detaljno je isprobao Mario Baksa i iz njegov teksta saznat ćete sve!

Među recenzijama audio uređaja ističu se mini linija Denon RCD-N12DAB s punim setom funkcionalnosti i pristupačnom cijenom; Technics SU-GX70, za koji autor kaže da je uređaj u klasi "sve u jednom, pa i više od toga", krcat mogućnostima i visokom tehnologijom, služeći pritom kao ogledni pokazatelj koliko će funkcionalnosti današnji, a i budući, korisnici zahtijevati od kućnog audiouređaja; HyperX Cloud III, jedan od najpopularnijih headseta doživio je treće izdanje, očekivano kvalitetniji je od prethodnika, ali i malo skuplji.

Na završnim stranicama predstavljamo naš izbor igara godine, a na samom kraju je kolumna Tup pogled, Drage Galića. Prije nekoliko mjeseci, u uvodniku sam spomenuo kako se dogodio fenomen, rijedak poput prolaska Halleyjeva kometa. Naime, Drago je tada napisao tekst u kojem je javno priznao kako je u prethodnom broju bio u krivu (nešto u vezi Sonyjeva VR2 naglavnika), da bi se sada svemir vratio u normalu, jer je Drago dočekao povod da može napisati – kako je bio u krivu kada je rekao da je u krivu!

Kompletan sadržaj novog Buga pogledajte ovdje, od danas je dostupan na svim kioscima, a u digitalnom obliku pretplatnicima i na našim web stranicama.

Bonus - poklon ulaznica za Bug Future Show 2024 Uz svaki broj Buga 374 dobiva se jedinstveni kod s kojim možete izravno do ulaznice za naše veliko cjelodnevno druženje s čitateljima Buga, BFS 2024, koji će se održati 8. veljače u Mozaik Event Centru u Zagrebu. Nemojte propustiti najveće i najzabavnije regionalno okupljanje IT-evaca na koje se ulazi samo s pozivnicom!

Dragi čitatelji - u ime redakcije i svoje osobno, želim vam sretnu novu 2024. godinu!