Osobni streaming - Multimedija kod kuće

U jednom trenutku doista se činilo kako će se pojavom streaming servisa kao što je Netflix, koji je unio pravu malu revoluciju u načinu kako se konzumiraju filmovi i TV serije, doista promijeniti dotadašnji način kako se tipično konzumirala takva vrsta sadržaja. Uz sve veću dostupnost brzih širokopojasnih internetskih veza, kao i pojavu streaming servisa koji su omogućavali gledanje sadržaja na zahtjev, ključna prepreka za dokidanje monopola klasičnih davatelja usluga kabelske TV, konačno je bila uklonjena. Ipak, idealan streaming servis, većim dijelom zbog zaštite autorskih prava, nikada nije ni mogao postojati. Katalozi streaming servisa znatno se razlikuju od zemlje do zemlje, u nekim zemljama brojni servisi uopće nisu ni dostupni, a u onima u kojima jesu, dobar dio sadržaja koji je, primjerice dostupan u SAD-u, nije moguće gledati drugdje (stoga su se popularizirala VPN rješenja koja zaobilaze geografske blokade). Kako bi stvar bila još gora, tijekom vremena dobar dio sadržaja počeo se povlačiti iz kataloga raznih servisa, i to onako kako su medijske kuće donosile odluku da će i same, uz pretplatu, ponuditi vlastiti streaming servis, osiromašujući kataloge konkurentnih usluga.