DJI Osmo Action 6 je prva akcijska kamera s promjenjivim otvorom blende

Iako DJI Osmo Action 6 ima promjenjivi otvor blende, korisnici ga neće moći sami kontrolirati. Moći će birati između fiksnog f/2.8 ili automatskog načina koji mijenja blendu ovisno o uvjetima snimanja

DJI je službeno predstavio Osmo Action 6, svoju novu akcijsku kameru koja donosi dvije velike novosti u odnosu na konkurenciju. Po prvi se puta u ovoj kategoriji kamera nudi promjenjivi otvor blende, a tu je i novi kvadratni senzor dizajniran za jednostavnije rekadriranje videa za društvene mreže.

Naime, umjesto dosadašnjeg fiksnog otvora blende f/2.8, Osmo Action 6 koristi raspon od f/2.0 do f/4.0, što u praksi omogućuje bolju kontrolu ekspozicije, više svjetla u noćnim uvjetima te prirodniji izgled videa na jakom suncu. Ipak, DJI iz nekog razloga ne dopušta ručno biranje vrijednosti pa tako korisnici mogu koristiti fiksni f/2.8 ili pak automatski način koji mijenja blendu ovisno o uvjetima snimanja.

Foto: DJI

Kad je riječ o senzoru, tu je novi 1/1,1-inčni kvadratni senzor (9,8 x 9,8 mm), znatno veći u odnosu na senzore kojeg su koristile prethodne generacije kamere. Snima do 4K u 120 FPS-a, uz novi 4K Custom način snimanja koji omogućuje kvadratni video rezolucije 3.840 x 3.840 za lakše prebacivanje između horizontalnih i vertikalnih formata.

Iz DJI-a tvrde da veći senzor donosi bolje performanse pri slabom svjetlu i dinamički raspon od 13,5 stopova, a ističu i novi 10-bitni D-LogM, nove Film Tone profile slike te Natural Wide način snimanja koji širi vidno polje bez izobličenja. Kamera nudi i 2x digitalni zum bez gubitka kvalitete, portretni način snimanja, praćenje subjekta te opcionalne dodatke poput makro leće i FOV Boost ekstenzije koja širi kut snimanja na 182°.

Nadalje, Osmo Action 6 dolazi s 50 GB interne memorije, podržava microSD kartice, ima vodootpornost do 20 m bez kućišta te do 60 m s DJI-evim zaštitnim kućištem. Uz glasovno upravljanje sada nudi i upravljanje gestama, a autonomija iznosi oko 4 sata snimanja u Full HD-u ili 2 sata u 4K rezoluciji.

Foto: DJI

Kamera je kompatibilna s postojećim DJI-evim dodacima, a novi Quick-Release sustav montaže sada koristi dvostruku kopču i može se montirati u oba smjera. Stari nosači i dalje rade s novim modelom, što je dobra vijest za one koji ih imaju. Osnovni paket kamere s jednom baterijom koštat će 379 eura, dok će Adventure Combo s tri baterije i kućištem za punjenje biti 479 eura.