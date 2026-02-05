Vivo priprema kameru za kreatore sadržaja koja će konkurirati Osmo Pocketu

Aktualni DJI Osmo Pocket 3 vrlo je popularan među kreatorima sadržaja, ponajviše zbog dobre kvalitete snimanja i gimbal stabilizacije. No, čini se da će uskoro dobiti konkurenciju

Kineski proizvođač mobitela, Vivo, radi na vlastitoj kameri za kreatore sadržaja kojom želi konkurirati DJI-evoj popularnoj liniji Osmo Pocket.

Kako je potvrđeno kineskim medijima, Vivova kamera trebala bi se izravno suprotstaviti nadolazećem Osmo Pocketu 4, a u razvoju te kamere, Vivu će uveliko pomoći iskustvo stečeno razvojem kamera za mobitela. Tehničkih specifikacija još uvijek nema, ali je poznato da će kamera biti kompaktna i prilagođena vloganju i snimanju u vertikalnom formatu.

Navodi se da je Vivo započeo s razvojem kamere krajem prošle godine, a službeno predstavljanje očekuje se krajem godine.