DJI Neo 2 dobio podršku za upravljanje putem Apple Watcha

DJI je objavio novo ažuriranje koje vlasnicima drona Neo 2 omogućuje potpuno upravljanje uređajem putem Apple Watcha. Riječ je o značajki koja je dostupna korisnicima Apple Watcha Serije 8 i novijih modela, kao i satova Apple Watcha Ultre 2 i Ultre 3.

Funkcionalnost donosi novi firmver za DJI Neo 2 verzije v01.00.0500, dok je za rad potrebno instalirati i najnoviju verziju aplikacije DJI Fly (v1.19.4). Nakon ažuriranja, korisnici mogu kontrolirati dron izravno sa zapešća, bez potrebe za mobitelom ili klasičnim kontrolerom u ruci.

Iz DJI-ja ističu kako je ova opcija posebno praktična u sportskim aktivnostima poput trčanja ili vožnje bicikla, ali i u situacijama u kojima je otežano ili nepraktično koristiti mobitel. Na Apple Watchu je dostupan i prikaz kamere uživo, no on se gasi kada se ruka spusti, sukladno Appleovim pravilima štednje energije, te se ponovno aktivira podizanjem zapešća.

Uz upravljanje dodirom, moguće je koristiti i glasovne naredbe, pod uvjetom da aplikacija DJI Fly ima odobren pristup mikrofonu te da je opcija glasovnog upravljanja uključena u postavkama. Osim toga, Apple Watch može poslužiti i kao prijenosni mikrofon za snimanje zvuka tijekom korištenja drona.