DJI predstavio najmanju akcijsku kameru koja počinje snimanje kimanjem glave

Osmo Nano nasljeđuje ideju modularnog Actiona 2 iz 2021., no dolazi u potpuno drugačijem, kapsulastom dizajnu i još manjim gabaritima

DJI je predstavio svoju najmanju akcijsku kameru do sada, Osmo Nana, koja donosi niz naprednih mogućnosti usprkos kompaktnom kućištu duljine 57 milimetara i težine svega 52 grama.

Naime, Osmo Nano koristi 1/1,3-inčni senzor s 13,5 stupnjeva dinamičkog raspona, identičan onome u skupljem i jačem modelu Osmo Action 5 Pro. Snima video u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a, a uz pomoć modularnog dodatka Multifunctional Vision Dock, moguće je proširenje funkcionalnosti.

Konkretnije, taj dodatak nudi zaslon osjetljiv na dodir za pregled snimki i kontrolu kadra, a u sebi skriva i dodatnu bateriju koja gotovo udvostručuje autonomiju. Osim toga, može raditi kao bežični daljinski upravljač s prijenosom slike uživo, što omogućuje da kameru montirate na kacigu, bicikl ili stativ, a da pritom sve kontrolirate na daljinu.

DJI Osmo Nano i Multifunctional Vision Dock Foto: DJI

Autonomija baterije inače ovisi o rezoluciji snimanja. Ako Osmo Nano nije spojen na Multifunctional Vision Dock, tada je moguće snimanje od oko 60 minuta u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a ili do 90 minuta u Full HD-u pri 24 FPS-a. Ako se kamera spoji na dock, tada će baterija izdržati do 135 minuta snimanja u 4K pri 30 FPS-a, odnosno do 200 minuta u Full HD-u pri 24 FPS-a.

Od ostalih značajki, spomenimo da se na kameru mogu izravno spojiti dva bežična mikrofona bez prijemnika te da se snimanje, osim laganim tapkanjem kamere, može pokrenuti i kimanjem glave. Tu je i opcija predsnimanja, koja čuva nekoliko sekundi videa prije nego što je korisnik aktivirao snimanje, a istaknimo i da je kamera vodootporna do 10 metara dubine.

Početni model kamere sa 64 GB memorije koštat će 279 eura u Europi, dok će verzija sa 128 GB biti 309 eura.