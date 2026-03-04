Novu generaciju GoPro kamera pogonit će 3-nanometarski GP3 čip

GoPro je predstavio novi čip GP3 koji će pokretati iduću generaciju njihovih akcijskih kamera čije se predstavljanje očekuje u drugom kvartalu ove godine.

Naime, GP3 donosi poboljšane performanse pri slabijem osvjetljenju te bolju toplinsku učinkovitost, što bi trebalo rezultirati duljim vremenom rada u kompaktnim kućištima. Poseban naglasak stavljen je na integrirani AI NPU, koji omogućuje naprednu obradu videozapisa, preciznije prepoznavanje scena i pouzdaniju detekciju subjekata.

Osnivač i izvršni direktor GoProa, Nicholas Woodman, rekao je da će GP3 omogućiti „vodeće rezolucije i brzine FPS-a na tržištu“ te „performanse razine kina“, iako nije naveo konkretno što to točno znači. Rečeno je samo da GoPro time želi ponuditi kamere namijenjene „ultra-premium segmentu tržišta snimanja“.

Iako je GoPro izgradio reputaciju kamerama namijenjenima sportašima i avanturistima, čini se da tvrtka sada želi privući i filmaše kako bi proširila bazu korisnika i poslovanje.