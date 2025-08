DJI predstavio Osmo 3, svoju prvu akcijsku kameru koja snima u 360 stupnjeva

DJI je službeno predstavio Osmo 360, svoju prvu akcijsku kameru koja snima u 360 stupnjeva, a koja također donosi brojne tehnološke novitete u tom segmentu. Riječ je, naime, o prvoj kameri takve vrste koja omogućuje snimanje u 8K rezoluciji pri 50 FPS-a, dok u 8K pri 30 FPS-a može snimati neprekidno čak 100 minuta.

Kamera također koristi dva CMOS senzora veličine 1/1,1 inča, koje DJI opisuje kao tehnološku ekvivalentu jednom 1-inčnom senzoru u načinu snimanja od 360 stupnjeva. Napominju također da se radi o senzorima koji su posebno razvijeni za snimanje u 360 stupnjeva, s dinamičkim rasponom od 13,5 EV, otvorom blende f/1.9 i ISO rasponom od 100 do 51.200.

Foto: DJI

Inače, što se tiče ostalih mogućnosti snimanja, Osmo 360 podržava i snimanje u 4K rezoluciji do 100 FPS-a, dok se s jednom lećom može snimati do 5K pri 60 FPS-a, odnosno 4K pri 120 FPS-a u ultraširokom načinu. Snimke bi trebale biti poravnate zahvaljujući značajkama HorizonSteady i RockSteady 3.0, a iz Osma ističu i da je moguće snimanje u trajanju do 90 minuta pri niskim temperaturama do -20°C.

Za fotografije, Osmo 360 nudi mogućnost snimanja slika rezolucije 30,72 MP s jednom lećom ili 120 MP kod panoramskih fotografija s obje leće. Od ostalih značajki, tu je 2-inčni zaslon rezolucije 314 x 556, 128 GB interne memorije s mogućnošću proširenja pomoću microSD kartice te Wi-Fi 6 i Bluetooth povezivost.

Kamera dolazi u dvije verzije – Standard Combo od 480 eura i Adventure Combo s dodatnim selfie štapom i dvije baterije po cijeni od 630 eura.