Koji vam najbolji savjet može dati moja kristalna kugla za 2023. godinu?

Kriptovaluta, metaverzum i AI uđu u bar. Pita barmen: “Što pije ekipa?”

Kriptovaluta odgovori: “Ja nema para!”, AI kaže: “Ponovi upit“, metaverzum: “Ništa, ja sam ovdje virtualno.“

Ne, ne kudite mene za ovu neuspjelu šalu. Dao sam tekstualni zadatak sustavu umjetne inteligencije ChatGPT i to sam dobio, pa eto, njega kritizirajte. Ta tri igrača, malo jača, ušetala su u 2022., na velika vrata, medijima nakočopereni, mrkog pogleda; kao da će u toj godini ući u tehnoring i sve nokautirati već u prvoj rundi. No, stani malo. Sad kad se taj ring zatvara, da vidimo kakva im je budućnost u 2023. godini! Vidim da u kutu, s dosta modrica sjedi kriptovaluta. Nekako jadno izgleda, kao da ju je netko dobro premlatio. U drugome kutu metaverzum koluta očima, nije ni svjestan da je u ringu, a ni kojem sportu pripada. Tako misli i publika koja je totalno zbunjena i ne zna što joj je činiti: smijati se ili aplaudirati. Jedini koji ponosno gleda i osluškuje ovacije jest momak zvan AI. Neboder u kojem stanuje, OpenAI, mnogi su podcijenili – no u drugoj polovici 2022. sjajno su izgradili novi kat, DALL·E 2 i pred kraj godine, ChatGPT. No, klonimo se analogije ringa, makar tehnotržište nije ništa drugo nego surova borba za preživljavanje.

Pogledajmo u imaginarnu kristalnu kuglu i što bi nam mogla donijeti 2023. godina. Prvo, nastaje suša, besprimjerno bacanja novca u sve i sva iz investicijskih fondova - bit će puno manje. Poljuljana ekonomija nije jedini razlog, više su to nepovoljne vijesti poslovanja na burzi i posebno, hladne pljuske poput bankrota FTX mjenjačnice. Osim toga, tek slijedi uključivanje pravosuđa u sve pore, što će još više potegnuti pitanje zakonske regulacije kriptofinancija. Zgodno se sad osvrnuti na zakonsku regulaciju jer će ona biti najveća tema 2023. godine i to s obiju strana Atlantika.

GDPR

Da bi se to razumjelo, vratimo se na GDPR, europsku zakonodavnu inicijativu koja malo-pomalo šamara poslovanje američkih kompanija u Europi a na taj način postaje i najjači influencer u SAD-u. Kako? Iako je velikim kompanijama globa koju im odredi EU kap u čaši, ipak svi ispod njih osluškuju i paze da ih ne uhvati kakva kazna.

S druge pak strane, zakonodavci imaju inspiraciju. Ne mislim da će baš svaka država ovdje donijeti neki propis koji regulira privatnost sličan GDPR-u, ali krenulo je! Zašto je spominjanje GDPR-a bitno? Zato što se na njemu vidi različitost pristupa tehnologiji između Europe i Sjedinjenih Država. Zašto Europa prva donosi regulacije koje utječu na tehnologiju, a Amerika uopće ne razmišlja o tome? Vjerojatno zato što Europa ima stoljetnu tradiciju donošenja zakona i živi po principu, regulirajmo najprije - da se ne bismo kasnije kajali. Amerika nema iskustva vladanja državom koliko i tisućljetna Europa, i živi po principu: prvo skoči, pa onda reci – hop! Zato se u Americi i može pojaviti jedan balavac, kao Sam Bankman-Fried, koji je na nereguliranom financijskom tržištu spržio milijarde. Dakle, zaključak: godina 2023. bit će godina regulacija tehnološkog tržišta i zaštite potrošača. I ne samo tržišta, već i učitelja!

AI i učitelji

Već spominjani ChatGPT donijet će učiteljima puno glavobolja kad AI klincima počinje pisati zadaće. Tu će možda najbrže reagirati neko američko zakonodavno tijelo, brže od kriptofinancijskih katastrofa, jer, budimo iskreni, što je to kad propadne nekoliko milijardi dolara? Treba malog Johnnyja spriječiti u tome da mu netko napiše zadaću!

U školu bi trebalo poslati i Zuckerberga s namjerom da malo bolje planira i prezentira što je to metaverzum, prije nego li na glavu natakne poludovršeni proizvod a sebe predstavi kao neku figuru iz Minecrafta. Nakon debakla u koji sve više i više ulazi Meta, jasno je da čak i dobra metaverzična ideja virtualnog svijeta još dugo ne može biti realizirana jer za to ne postoji hardverski temelj. Ne samo u tim nezgrapnim, preskupim megaočalama, već u svemu, od propusnosti mreža, do servera na kojima će se živjeti taj virtualni svijet.

Zaključak: metaverzum, sjedini, jedan! Ili stavi metaverzum u 2023. da se krčka, što kažu Ameri, na „back burner“. Na „prednje grijače“ vratit će se pak masovno ljudi u američke urede, trend RTO, Return to the Office, koji je već započeo a vrhunac mu vidim tijekom 2023.

Web 3.0

Pod kapom Web 3.0 svašta se utrpalo u 2022. godini. Uz semantički web, umjetnu inteligenciju s puno nijansi, do tzv. slabe, pa preko opće do superinteligencije, već spomenute kriptovalute i podržavajuću tehnologiju blockchaina, IoT, 5G – a tu su i neslavni NFT. Njih posebno spominjem jer oslikavaju balon koji se u web 3.0 svijetu najbrže napuhao a onda naglo počeo puštati zrak.

Fediverzum

NFT, neslavni, jer su banuli kao bebe u pelenama, svima slatki i mazasti, ali onda se beba ukakila, nekako su je prestali maziti. Ako prežive, morat će se rukovati sa stvarnim svijetom, jer je JPEG era prošlost. Hoće li nastati Phygital era (spoj fizičkog i digitalnog) - tek će se vidjeti ali, zaključak, NFT je otišao u kvasinu; ali će "certifikat vlasništva" i ne samo nad digitalnim djelima - biti ključna tema 2023. To postaje najjasnije s društvenim mrežama i pojavom Fediverzuma, federacije međuspojenih servera i decentraliziranih društvenih mreža. Prolazi vrijeme kad je neka kompanija držala u vlasništvu sadržaj korisnika, svojim propisima regulirala objave i njihovu učestalost, manipulira oglasima...

Kroz decentralizirane društvene mreže, kojima držim palčeve da uspiju, nadam se da će se „vlasništvo“ nad sadržajem povratiti autorima, i konačno zaživjeti ta obećavana decentralizacija.

Društvene mreže

Moja kristalna kugla kaže da će Twitter izgubiti najviše korisnika u SAD-u, ali će još dugo biti oglašivačka, PR i društvena mreža diljem svijeta. Ako ništa drugo, zabavno je promatrati klauna Muska. I mi siromasi radujemo se kad netko izgubi 50 milijardi dolara, makar nam se on svejednako ceri, budući da ih ima još stotinjak.

Kruha i igara, najjači trend još od Rimljana! Trenutačno Mastodon sjaji i prima izbjeglice iz Twittera; tu je još nekoliko njih, news.post, Hive, Nostr… predviđam da će se jedan od velikih igrača, Facebook, ili moguće Salesforce, Microsoft - priključiti i stvoriti nešto slično današnjem Twitteru. Tko god da se uključi, bolje mu je da kupi tablete za smirenje. Nitko do sad, otkad je gomila zlih i neukih došla do interneta i otkrila društvene mreže, nije diplomirao moderiranje sadržaja. To jest i bit će najveći problem 2023. godine - ma koja se nova mreža pojavila ili postojeća preustrojila! Naravno zato što nitko nije riješio pitanje autentikacije korisnika, što pak mnoge zove da od toga naprave biznis. Ako mogu predvidjeti, industrija autentikacije, bilo u web 3.0 ili ranijim verzijama, čini mi se kao početak zlatne kalifornijske groznice.

Kriptovalute

Koji vam najbolji savjet može dati moja kristalna kugla za 2023. godinu? Ne ulažite u kriptovalute! Zašto? Ne samo stoga što tako kaže moj financijski savjetnik, živa osoba s puno iskustva s Wall Streeta, nego zato što će se tržište tek početi konsolidirati s puno padova i ponekim usponom, nedovoljnim da povrati uloženo. Osobno, nisam uložio nikakve pare u kripto u 2022. godini a niti u bilo kojoj prethodnoj, ne zato što ne vjerujem tehnološkim prednostima blockchaina, nego zbog nepredvidivosti gomile spekulativnih ulagača, nereguliranom tržištu i naravno, mulcima kao odiozni SBF, koji novce smlave brže nego li što popiju Pepsi. Eto, tako sam ja uštedio novce na kriptovalutama - jednostavno ih ignorirajući.