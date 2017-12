Pregled godine: 300 brojeva i 25 godina Buga

Osjećam se čudno pišući o 25. godišnjici Bugove redakcije i izlasku Buga broj 300, s obzirom na to da sam te 1992., kad je svjetlo dana ugledao čuveni prvi Bug, imao svega devet godina i bio tek na polovici osnovnoškolskog obrazovanja. Njegova tematika u to mi je vrijeme bila uglavnom strana – sa svijetom računala susretao sam se otprilike dvaput mjesečno, kad bi mi roditelji dopustili da odem kod prijatelja koji je imao legendarnu "tri-osam-šesticu". Međutim, čim sam ih uspio uvjeriti da mi kupe moj prvi PC, skupo plaćeni složenac izgrađen oko Pentiuma 120, počeo sam gutati svako slovo objavljeno na Bugovim stranicama. Da mi je netko tada rekao da ću ih jednog dana ispunjavati vlastitim tekstovima te kako ću sjediti na kolegijima te predlagati sadržaj narednih brojeva, uputio bih ga na pregled glave…

Novi Bug.hr, službeno lansiran krajem listopada, iz temelja je rekoncipiran, vizualno i sadržajno. Osobito smo se fokusirali na poboljšanje kvalitete sadržaja, zbog čega smo na novoj stranici već u prvih nekoliko tjedana objavili više hardverskih recenzija nego na starom Bug Onlineu tijekom cijele prethodne godine

U slavljeničkoj temi broja u Bugu 300, kolege Miro Rosandić i Drago Galić već su nas poveli na put kroz vrijeme, stoga tamo možete saznati kako je časopis idejno začet i kasnije realiziran, te kojim se temama bavio u ovih 25 godina i 300 brojeva postojanja. Svima njima zajednički je bio novinarsko-publicistički pristup, zahvaljujući kojem su bile “pitke” i ugodne za čitanje, unatoč tome što su se u pravilu bavile izrazito kompleksnom problematikom. No sve su to mnogo bolje objasnili Miro i Drago u svojem prošlomjesečnom tekstu – ako vam je do reminisciranja, svakako ga pročitajte.

Bugova redakcija danas se ne bavi samo proizvodnjom dviju stručnih tiskovina, časopisa Bug i Mreža, već održava i najveći tehnološki portal u ovom dijelu Europe. Upravo smo njegovom temeljitom promjenom na neki način sami sebe počastili u povodu ovogodišnjeg jubileja. Sebe, ali i vas, jer smo još tjesnijim povezivanjem časopisa i internetske stranice podigli kvalitetu i bogatstvo sadržaja na razinu kakvu nikad prije nije imao.

Za nama je i još jedna godina organiziranja iznimno uspješnih tehnoloških događaja, počevši s nikad posjećenijim Bug Future Showom 2017, preko odličnih stručnih konferencija 3T – Tourism, Travel & Tech i F2 – Future of Fintech, sve do dosad uvjerljivo najkvalitetnijeg izdanja Idea Knockouta, natjecanja čijeg pobjednika četvrtu godinu zaredom častimo kartom i smještajem u Las Vegasu te izlagačkim prostorom u CES-ovom Eureka Parku, mjestu koje je u zvijezde vinulo neke od najpoznatijih startupa današnjice.

Od srca vam svima zahvaljujemo na čestitkama i pozdravima. Ako ih čuvate za susret uživo, prva sljedeća prilika ukazat će se 31. siječnja, na jubilarnom, petom Bug Future Showu, koji će se ponovno održati u prostoru čuvenog zagrebačkog kina Europa.