5G čvarci, IoT rakija i kulen driven dronovi - slavonski tehnološki urnebes na .debugu

Čak stotinu predavanja, panela i intervjua pripremamo vam za šest pozornica ovogodišnjeg .debuga, a program će završiti točkom koja, prema .debugovoj tradiciji, donosi dobru smjesu tehnologije i zabave. Svoju životnu priču, o stasanju najvećeg hrvatskog hardverskog startupa, globalno prepoznatljive osječke Orqe, ispričat će nam trojac koji je stvorio ovu kompaniju, koji će s pozornice ponuditi i neuobičajena slavonska iznenađenja...

"Neviđeni intervju - 5G čvarci, IoT rakija i kulen driven dronovi slavonskih tech za***anata" naslov je razgovora u kojem će sudjelovati Srđan Kovačević, CEO Orqe, Vlatko Matijević, CTO Orqe i neponovljivi Ivan Jelušić, CSO Orqe i voditelj .debuga, dok će razgovor moderirati HT-ov Bojan Mušćet.

Kompletna program ovogodišnjeg .debuga objavit ćemo 6. lipnja, a do tada pogledajte 80-ak od ukupno 120 govornika ovogodišnje konferencije i 40-ak od ukupno stotinu naslova ovogodišnjih točaka programa na www.debug.hr. Na istom pageu možete kupiti i karte za ovogodišnji programerski spektakl, no požurite, jer izgleda da će ih i ove godine ponestati debelo prije same konferencije...

Kako nam je bilo na prošlogodišnjem .debugu, pogledajte u videu u nastavku...