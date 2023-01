Svoj trenutačni mobitel djelomično sam odabrao zbog toga što podržava bežično punjenje, koje nije nudio nijedan moj prethodni uređaj. Konkretnije, podržan je standard Qi, i to uz maksimalnu snagu bežičnog punjenja od 15 W, što nije osobito mnogo, ali je više no dovoljno da se mobitel od počinka do buđenja napuni u cijelosti, bez obzira koliki je postotak baterije imao kad sam ga stavio na punjenje. Igrom slučaja, dokopao sam se i službenog bežičnog punjača, koji zbog apsurdne cijene vjerojatno ne bih kupio, ali poslan mi je u znak isprike zbog višemjesečnog probijanja predviđenog roka isporuke mobitela. Idealna situacija, mislio sam – službeni bežični punjač zasigurno će mi pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Nažalost, bio sam u krivu. Praktičnost čitavog rješenja bila mi je toliko nepostojeća da sam se, nakon manje od mjesec dana, vratio žičnom punjenju mobitela.