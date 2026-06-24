Steam Machine - nadrealna kuknjava i crna stvarnost

Osnovni problem cijena Steam Machinea je što nisu ispunile očekivanja publike koja čini se živi u paralelnom svemiru u kojem su cijene komponenti one od prošle godine. Odakle, uopće, priče o „očekivanoj cijeni od 500 – 600 eura“ u lipnju 2026?

Drago Galić srijeda, 24. lipnja 2026. u 14:49
Valve u svojim promo materijalima kao da svjesno želi umanjiti očekivanja igračke publike - ovo kao da je reklama za mobitel
Valve u svojim promo materijalima kao da svjesno želi umanjiti očekivanja igračke publike - ovo kao da je reklama za mobitel "na kojem se možete i igrati"... valve

Čini se da kompletan Internet složno smatra da je Steam Machine skup, od YouTube recenzenata do komentara ispod svake vijesti. Valve traži 1.039 eura za osnovnu kocku s 512 GB diska i 1.359 eura za inačicu s 2 TB, a kad su u studenom najavili hardver veličine konzole, pola Interneta i „analitičari“ računalo je na 500 do 600 eura. Nismo to dobili, već nešto drugo.

Prvo, što je Steam Machine stvarno? Unutar kocke od petnaestak centimetara brida sjedi poluprilagođeni AMD Zen 4 sa šest jezgri i dvanaest dretvi, RDNA 3 grafika s 28 računalnih jedinica i 8 GB GDDR6 memorije, 16 GB DDR5 radne memorije i SteamOS.

Po snazi grafike to je otprilike razina Radeona RX 7600, dakle malo ispod GeForce RTX 4060. Valve je otvoreno rekao da računalo prodaje po cijeni komponenti, bez subvencije kakvu Sony i Microsoft ugrađuju u svaku prodanu konzolu, i da im je prvotni cilj cijene pao u vodu zbog nestašice memorije i diskova koju je izazvala glad AI podatkovnih centara.

Usporedba koju svi vuku je konzola: PlayStation 5 s cijenom oko 600 eura te Xbox Series X, oko 650 eura, pa je Steam Machine, eto, skandalozno skup. Samo što konzola igrača zaključava u zatvoreni ekosustav, naplaćuje pretplatu za online igru i prodaje se s gubitkom koji se vraća kroz svaku kupljenu igru.

Steam Machine je pravi x86 PC sa svim prednostima i manama koje to nosi.

Valve ne krije da se zapravo radi o najobičnijem PC-u uguranom u malo kućište. Sad - da ćemo baš na računalu sa 16 GB RAM-a raditi neki ozbiljni posao (i to još stojeći...) malo je "far fetched", ali to vam je marketing... 📷 Valve
Valve ne krije da se zapravo radi o najobičnijem PC-u uguranom u malo kućište. Sad - da ćemo baš na računalu sa 16 GB RAM-a raditi neki ozbiljni posao (i to još stojeći...) malo je "far fetched", ali to vam je marketing... Valve

Jedna od prednosti je da online igranje ne košta ništa (gledajući pretplate na posebne servise), na uređaj možemo instalirati Windowse ako baš želimo – ili bilo koji drugi softver koji nam šune;  možemo mu zamijeniti i disk - koji nije subvencioniran.

Druga usporedba zvuči ozbiljnije: za isti novac složiš jači PC. Na papiru je točno, RTX 4060 u stolnom računalu doista pobjeđuje Steam Machine. Ali onda smo otvorili hrvatske dućane i pogledali koliko gotov, sklopljen RTX 4060 toranj, stvarno košta danas, u lipnju 2026., usred iste nestašice memorije koja je digla cijenu Steam Machinea.

Cijene su od 1.200 do preko 1.400 eura za usporedivu konfiguraciju sa 16 GB DDR4 RAM-a i RTX 4060, odnosno oko 1900 eura za računalo s 32 GB DDR5 RAM-a, Ryzen 5600, RTX 4060.

Znači gotov desktop PC s RTX 4060 u hrvatskom dućanu košta oko 1.200 eura bez operativnog sustava. To je praktički jednako osnovnom Steam Machineu.

Govorimo o klasičnim „tower“ konfiguracijama na starijoj DDR4 memoriji, bez ijednog eura premije za sićušno kućište i tiho hlađenje.

Usput, osobno mišljenje ovdje potpisanoga je da su sve promocijske fotografije Steam Machinea pogrešno kadrirane i iz njih se ne vidi koliko je zapravo uređaj malen – izgleda usporediv barem s nekim većim igračkim subwooferom, a u stvarnost se radi o nečemu čemu su bridovi kocke u koju je smješten jednaki duljini olovke.

Mit o upola jeftinijem računalu živi u dvije paralelne stvarnosti. Jedna je američka preporučena cijena komponenti, druga je graditelj koji lovi najjeftinije dijelove i sve slaže sam. Tko stvarno kupuje ekvivalentno računalo s jamstvom ne nalazi pola cijene Steam Machinea, nego istu ili višu.

Najveći problem Steam Machinea je 8 GB grafičke memorije i Valveovo obećanje 4K igranja pri 60 sličica u sekundi oslanja se na FSR rekonstrukciju slike, ne na sirovu snagu. Skuplji je od konzola i tu nema spora.

Najjači argument u njegovu korist, nenormalno tržište komponenti, navodi potencijalne kupce da će konzolu kupiti „kad se cijene memorije vrate na normalu“.

Iako ovo mnogima neće sjesti, ovdje potpisani misli da godinama nećemo vidjeti, ako ikada, „vraćanje cijena na normalu“.

Doslovce ne postoji niti jedan pokazatelj da AI ludilo posustaje i da tvrtke s abnormalnom tržišnom evaluacijom („market cap“), a čija prenapuhana vrijednost ovisi o guranju AI ludila, namjeravaju učiniti išta da ono prođe.

Dapače, vjerojatno će se dogoditi suprotno – napuhavanje potražnje i cijena (inače posve cirkularno b2b između Nvidije, takozvanih „hyperscalera“ i AI kompanija) će se vjerojatno nastaviti pojačanom žestinom jer ih u protivnom čeka financijski slom.

Ukratko, u svijetu kakav je danas, sa zalihama kakve jesu, Steam Machine nije preskup već ga krivo mjerimo, a moglo bi se dogoditi da ćemo se uskoro nadati da mu se cijena neće mijenjati naviše, umjesto priželjkivanog pada cijene.

Naša stvarnost nije vesela, a budućnost nije oslikana u živahnim bojama, tko još nije shvatio…

 

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