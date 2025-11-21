Zamjena umjesto promjene

Od svih "društvenih mreža", najviše – i gotovo isključivo – pratim YouTube. Poput gotovo svega ostalog na ovom svijetu, YouTube je tijekom godina postajao sve lošiji, kako zbog hiperprodukcije nekvalitetnog sadržaja, tako i zbog načina njegova serviranja. Odavno je poznato kako polazišna stranica, ironično nazvana "Home", više ne nudi pregled videa s kanala koje pratimo, dakle, onih na koje smo "pretplaćeni", već onoga što Googleov algoritam misli da bismo htjeli gledati. No, o svemu tome već sam najmanje triput pisao, stoga ovom prilikom nemam namjeru ponavljati istu priču.