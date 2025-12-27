Pet uređaja koje nisam planirao kupiti

Kraj prosinca u tehnološkim medijima ispunjen je pokušajima sumiranja svega što smo proživjeli u proteklih 12 mjeseci. Bila je to još jedna godina velikih obećanja, ali bez tektonskih pomaka u bilo kojem pravcu. Ako niste očekivali da će umjetna inteligencija napredovati, grafičke kartice i procesori postati moćniji, a sve živo i neživo skuplje, možda vas je nešto i uspjelo iznenaditi, no postoji li uopće tko takav?