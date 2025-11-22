Legenda tech novinarstva

Tamo negdje, u ranoj srednjoškolskoj dobi, sve manje su me zanimali Alan Ford i Mikijev almanah, ali kako sam već kao dijete bio opsjednut svime što se prodaje na kioscima – a pogotovo tiskovinama – počeli su me zanimati informatički časopisi. Buga tada još nije bilo, pa su mi najviše pažnje okupirali Moj Mikro, izvorno slovenski list, koji se u Hrvatskoj prodavao preveden na srpsko-hrvatski jezik, zatim Svet kompjutera iz Srbije koji, koliko znam, izlazi i dan-danas te – meni omiljeni – Računari. Posrijedi je bio najopsežnije produciran, najozbiljniji i najprogresivniji informatički časopis, kojem sam se, kada bi došao novi broj na kioske, ponajviše veselio.