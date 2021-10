Zuckova lupetanja o metaverseu neće riješiti krucijalan Facebookov problem - ostarjele korisnike

Ne znam kada sam zadnji put čuo nešto toliko besmisleno kao ovo da će nekakav "metaverse" postati novi Internet i da ćemo svi, uskoro, svojim avatarom u virtualnom svijetu komunicirati s drugim avatarima u tom istom virtualnom svijetu i tamo, kao, provoditi vrijeme, informirati se, zabavljati, čak i obavljati posao...

Ideja je to kojom Mark Zuckerberg nastoji riješiti golemi problem kojeg je već duže vrijeme svjestan - starenje Facebookove korisničke baze.

Prema internom dokumentu iz Facebooka - pardon, Mete - koji je procurio u javnost, broj teenagera koji ga koriste pao je 13% kroz posljednje dvije godine, a projekcija pada za naredne dvije godine iznosi šokantnih 45%. Brojke su nešto blaže kada je u pitanju dobna skupina mladih do 30 godina, ali i tu je krivulja okrenuta nizbrdo...

Mlade Facebook, naprosto, ne zanima - vise na nekim bržim, modernijim, kreativnijim i vizualno orijentiranim društvenim mrežama koje rastu enormno, a kada odrastu i požele nešto ozbiljnije, dolaze na Linkedin koji je kroz zadnje dvije-tri godine zabilježio fascinantan rast - osobito kada su u pitanju prihodi.

Metaverse je pokušaj Zuckerbergove ekipe da stvore "novi Internet" koji bi bio prilagođen upravo toj ekipi kojoj je na Facebooku dosadno, no zamišljen je na potpuno pogrešnoj premisi kako će im zanimljivo biti nešto što je virtualnije od najvirtualnijeg, digitalnije od najdigitalnijeg i geekovskije od najgeekovskijeg.

Neće. Mlade ne privlači takva apstrakcija, koja je - uostalom - tehnološki omogućena već dugo. Da je ikada imala smisla, zaživjela bi već odavno, još u doba Second Lifea i pojave Oculusa i prvih VR svjetova, no to se nikada nije dogodilo. Ma koliko tehnologija napredovala, ma koliko praktičnog i smislenog donijela ljudskom rodu, virtualno nikada nikome nije bilo prirodnije od stvarnog.

Facebook, dakako, neće propasti, čak i kada mu korisnici ostare do te mjere da počnu masovnije umirati, no novim generacijama više nikada neće biti onoliko primamljiv kao što je bio ljudima koji su s njim zajedno odrastali.

Da preživi što duže i dostojanstvenije Facebook bi u prvi plan trebao korisnicima plasirati ono što je najvrjednije na toj mreži, a to su grupe. Sve je veći broj onih koji Facebook posjećuju isključivo radi grupa, često iznimno korisnih i svrsishodnih, kojima ne parira baš nijedna druga pojava na Internetu, pa čak ni Reddit.

Nažalost, umjesto toga, Zuckerberg je odlučio najveće napore usmjeriti ka stvaranju tog nekakvog apstraktnog metaverzuma, toliko nemušto lupetajući o njemu da je svima koji su ga gledali bilo jasno da ni sam ne vjeruje u njegov uspjeh. Kako i bi, kad zvuči dosadnije i od samog Facebooka...