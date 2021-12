16. Advanced Technology Daysi donose više od 40 predavanja

Raspored predavanja objavljen je online, a održavat će se paralelno u četiri konferencijske dvorane. Jasmin Azemović (Mistral, Fakultet informatičkih tehnologija Mostar) govorit će o odgovoru na sigurnosne incidente, strukturiranoj metodologiji upravljanja incidentima, upadima i kibernetičkim prijetnjama. Alan Debijađi (Unitfly) bavit će se potencijalom kvantnog računalstva i predstaviti Azure Quantum platformu. Renato Fajdiga (Superbet) i Marin Deur (Be-Terna) sudionicima će prikazati sve mogućnosti integracije Dynamics 365 Business Central Onlinea s modernim chat botovima te na primjerima pokazati kako maksimalno iskoristiti alate kao što su Azure Bot Framework i QnA maker.

Na okruglom stolu Iz trenda u svakodnevnicu – od clouda i AI-a do blockchaina Kristijan Glibo (Beyondi), Igor Pavleković (Microsoft) i Tomislav Tipurić (Nephos) zajednički će zaključiti zašto umjetnu inteligenciju i oblak trebamo početi percipirati kao sadašnjost, a ne kao „trendove budućnosti“, kako ih se često naziva iako su već dio IT svakodnevnice. Reputaciju jedne od omiljenih IT konferencija IT zajednice s kvalitetnim predavanjima i vrhunskim predavačima „branit“ će i ukrajinski predavač Oleg Mykolaichenko (SQUAD) koji će održati dva predavanja, Monitoring Platform as a code with Prometheus Operator i 10x Speeding up ML pipeline using DevOps practices.

Prijave na konferenciju su otvorene online, no obzirom na ograničenje broja sudionika u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, bit će zatvorene u trenutku popunjavanja svih raspoloživih mjesta. Cijena kotizacije iznosi 999,00 kn + PDV za oba konferencijska dana.

Advanced Techology Dayse zajednički organiziraju marketinška agencija MPG te tvrtke Nephos i Unitfly. Za sadržaj je zadužen programski odbor koji čine ugledni članovi hrvatske IT zajednice, a medijski pokrovitelj je i Bug.