Advanced Technology Days konferencija okupit će 500 IT stručnjaka iz Hrvatske i regije

Advanced Technology Days konferencija 17. put okupit će hrvatsku IT zajednicu 29. i 30. studenog 2022. u Cinestar Arena Centru u Zagrebu. Sudionici će moći birati između 66 predavanja u 5 paralelnih tematskih blokova te upoznati inovacije i novosti iz svijeta tehnologije. Domaći IT stručnjaci prepoznali su kvalitetu sadržaja koji temama pristupa iz inženjerskog kuta pa je konferencija rasprodana tjedan dana uoči početka.

Otvorenje konferencije donijet će pregled ključnih događanja u IT okruženju. Tomislav Tipurić (Nephos) i Ivan Marković (Unitfly) ugostit će Chrisa Reddingtona (GitHub) i Damira Dobrića (Daenet), koji će u svojim izlaganjima te kroz kratke demonstracije pokazati zanimljive tehnološke novosti. Tomislav će u kratkom fire-side chatu sa Seadom Ahmetovićem (We Are Developers) prokomentirati aktualnu situaciju u developerskom svijetu, ključne izazove te ponudu i potražnju. Nakon otvorenja kreću paralelna predavanja po dvoranama. Ivan Cvitković, DevOps inženjer u Porsche Digital Croatia, govorit će o Microsoft DevOps platformama i usporediti Azure DevOps i GitHub. Hrvoje Kusulja (Nodefusion) objasnit će kako integrirati Microsoft Azure Active Directory i Google Cloud Identity kroz dva scenarija. Tomislav Poljak (Microsoft) govorit će o tome kako postupiti u slučaju sigurnosnog incidenta te kako spriječiti paniku. Predstavit će kritične faze upravljanja sigurnosnim incidentima i preporučiti kako izbjeći uobičajene pogreške.

Iztok Franko (Diggintravel) povezao je ljubav prema košarci i prema analitici pa za američki D Magazine analizira igre NBA kluba Dallas Mavericks, temeljeći svoje uvide na podacima. Analitika je promijenila NBA jer sve ekipe danas imaju odjele za podatkovnu znanost. Tijekom njegovog predavanja sudionici će na primjerima košarkaša Luke Dončiča i Marka Cubana saznati kako naprednu analitiku primijeniti u poslovnom svijetu. Dora Hrvoj, podatkovna analitičarka u Comminusu, predstavit će Power Pages, novi dodatak Power Platform grupi proizvoda. Raspored svih predavanja dostupan je na službenoj web stranici konferencije