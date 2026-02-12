Aestus organizira konferenciju za male i srednje poduzetnike

Događaj će okupiti stručnjake, direktore, decision makere i voditelje timova te donosi praktična znanja o digitalnom poslovanju, marketingu, financijama, upravljanju ljudima i rastu poslovanja

Kompanija koja je digitalizirala računovodstvo u Hrvatskoj, riječki Aestus, priprema u Zagrebu cjelodnevnu konferenciju namijenjenu malim i srednjim poduzetnicima pod nazivom Novi val poduzetništva. Cilj konferencije jest osigurati sudionicima konkretna znanja i alate za učinkovitije upravljanje poslovanjem, digitalizaciju i održivi rast.

Dva edukativna bloka, pet različitih prostorija, paralelni programi, dvije razine učenja, Masterclass radionice u malim grupama te networking, chillout zona i afterparty obilježit će prvo izdanje ove poduzetničke konferencije. Teme, među ostalim, obuhvaćaju primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju, učinkovite marketinške i prodajne strategije, skaliranje poslovanja u Hrvatskoj, zapošljavanje i izgradnju imidža kvalitetnog poslodavca, financijsko planiranje te mogućnosti stjecanja dodatnog kapitala. Među govornicima i panelistima bit će Ivan Roje (Aestus/Parra), Marija Antunović (Croccantino), Karlo Vulin (Boogie Bakery), predstavnici investicijskih fondova Ivan Jurišić i Božidar Pavlović, HR stručnjaci i mnogi drugi.

Konferencija je osmišljena kao cjelovita platforma koja poduzetnicima na jednom mjestu donosi sve ključne teme za stabilno poslovanje i daljnji rast, od marketinga i prodaje, preko financija i regulatornih okvira, do upravljanja ljudima i primjene novih tehnologija. Organizator konferencije - Aestus, inače i osnivač Parre, aplikacije kreirane za fiskalizaciju 2.0 - već godinama u Rijeci okuplja poduzetnike i zanimljive sugovornike na svojim redovitim MeetUpovima gdje se raspravlja o aktualnim biznis temama, a nakon lokalnog uspjeha tu konferencijsku priču šire i na Zagreb.

"Mali i srednji poduzetnici danas se suočavaju s velikim pritiscima, od promjena na tržištu do potrebe za digitalizacijom i rastom poslovanja. Konferencijom Novi val poduzetništva želimo im ponuditi konkretna, primjenjiva znanja koja mogu odmah koristiti u praksi. Želimo stvoriti prostor u kojem poduzetnici dobivaju jasne smjernice, ali i podršku zajednice", izjavio je Ivan Roje, osnivač Aestusa i Parre.

Inače, Aestus je osnovan s ciljem redefiniranja uloge računovodstva u poslovanju: od administrativne funkcije prema strateškom partneru. Kroz tehnologiju, edukaciju i praktične alate, svojim klijentima omogućuju kontinuirani uvid u financijsko stanje i kvalitetnije donošenje poslovnih odluka, a konferencija Novi val poduzetništva prirodan je nastavak te misije.

Osim edukativnog dijela, sudionicima je važan i onaj dio događanja koji se odnosi na networking što je poduzetnicima posebno zanimljivo zbog razmjene iskustava i poticanja budućih suradnji. Konferencija će se održati 6. ožujka u WESPA Spaces na zagrebačkoj Zavrtnici, a cijena ulaznice iznosi 110 eura i uključuje pristup svim sadržajima, predavanjima, panelima, Masterclass zoni, ručku i afterpartyju. Više informacija o događaju dostupno je na LINKU.