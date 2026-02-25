Gotovo polovica građana zadovoljna razinom digitalizacije u Hrvatskoj

Mastercardovo istraživanje pokazuje da građani u Hrvatskoj koriste digitalne usluge i bezgotovinska plaćanja, dok mali postotak ispitanika smatra da će gotovina u budućnosti biti dominantan način plaćanja

Digitalizacija je dio svakodnevice građana Hrvatske u području plaćanja i korištenja financijskih usluga. Istraživanje MasterIndex, koje je za kompaniju Mastercard provela agencija Improve u listopadu 2025. godine, pokazuje da 47% građana izražava zadovoljstvo razinom digitalizacije u Hrvatskoj, dok većina prepoznaje njezinu važnost i očekuje daljnji razvoj digitalnih usluga.

Rezultati pokazuju da 94% ispitanika smatra važnim da trgovci nude različite metode plaćanja, a 50% njih to ocjenjuje izrazito važnim. Kartično plaćanje, uz primjenu digitalnih novčanika i mobilnih aplikacija, potvrđuje se kao osnova suvremenog načina kupnje.

Digitalizacija usmjerena na potrebe građana

Građani potencijal digitalizacije vide u područjima koja utječu na kvalitetu života. Na vrhu liste nalaze se zdravstvo (47%) i javna uprava (33%), a slijede obrazovanje (23%) i javni prijevoz (21%). Ispitanici do 29 godina naglašavaju važnost digitalnih rješenja u obrazovanju (27%) i putovanjima (19%), dok stariji ispitanici prednost daju digitalizaciji javnih institucija i pravosuđa.

Stanovnici Zagreba i okolice u prosjeku su zadovoljniji digitalizacijom, ali istovremeno imaju i viša očekivanja u segmentu javnog prijevoza i gradskih usluga.

Izbor i fleksibilnost pri plaćanju

Istraživanje pokazuje da građani u prosjeku žele imati tri različite metode plaćanja na raspolaganju. Kartično plaćanje je najpoželjnija opcija za 84% ispitanika, a slijede gotovina (71%) i plaćanje putem mobilnih aplikacija (47%). Digitalni novčanici su prisutni među mlađim korisnicima, dok se nove tehnologije postupno prihvaćaju.

Kartice su najčešći način plaćanja u svakodnevnim kupnjama (53%), a građani očekuju da će, uz digitalne novčanike, ostati zastupljene i u budućnosti. Istodobno, 13% građana smatra da će gotovina u budućnosti biti dominantan oblik plaćanja.

"Rezultati istraživanja potvrđuju da su hrvatski građani spremni prihvatiti digitalna rješenja kada ona donose stvarnu vrijednost u svakodnevnom životu – prije svega sigurnost, jednostavnost i mogućnost izbora", izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. "Kartična i digitalna plaćanja već su danas snažno integrirana u navike potrošača, a uvođenje novih rješenja zahtijeva vrijeme i povjerenje. Mastercardu je ne samo uloga, nego i cilj kontinuirano doprinositi razvoju sigurnog i inkluzivnog digitalnog plaćanja, u skladu s potrebama građana i tržišta".