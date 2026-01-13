Pojavio se domaći servis koji će novim poduzetnicima uštedjeti novac

Domaća developerica izradila je automatizirani servis koji proaktivno obavještava novoosnovane poslovne subjekte da su ponude za upis u registar poslovnih subjekata koje dobivaju – opcionalne

Sandro Vrbanus utorak, 13. siječnja 2026. u 12:35

U slučaju da ste posljednjih godina u Hrvatskoj pokrenuli poslovanje i otvorili poduzeće, vrlo brzo nakon njegovog upisa u Sudski registar na registriranu ste adresu vjerojatno dobili niz uplatnica za razne usluge poput "upisa u poslovni registar". Takve uplatnice niste bili obvezni platiti, ali to vam nitko nije rekao – pa su ih mnogi zaista i platili, misleći da se radi o službenim naknadama i obveznim uplatama.

Proaktivno do ušteda

Tako je bilo sve dosad, no toj zavaravajućoj praksi jedna je domaća developerica odlučila stati na kraj – služeći se istom metodom kao i oni koji šalju navedene uplatnice. Domislila se proaktivno djelovati te zahvaljujući otvorenom pristupu podacima Sudskog registra, upozoriti nove poduzetnike da određene naknade nisu dužni platiti, čime će mnogima vjerojatno uštedjeti novac.

"Kada sam otvorila tvrtku, ubrzo sam počela zaprimati raznu poštu. U kratkom roku stiglo mi je desetak pisama vrlo sličnog sadržaja od različitih tvrtki. Uz svako pismo bila je priložena i uplatnica na iznose od 80 do 130 eura", kaže autorica servisa Lada Kovjanić, pa dalje objašnjava kako je došla na ideju riješiti taj problem za sve kolege buduće poduzetnike: "Zainteresiralo me kako podaci u registru uopće izgledaju pa sam odlučila istražiti i napravila .NET servis koji svakodnevno dohvaća podatke o novootvorenim tvrtkama iz Sudskog registra te im jednokratno šalje informativnu e-mail obavijest da uplatnice za 'upis u poslovni registar' nisu obavezne nego dobrovoljne."

Automatizirani mail upozorenja

Idejna začetnica ovog zanimljivog i korisnog projekta potom je prionula na posao i nakon otprilike tjedan dana izradila je potpuno funkcionalan servis. On, nakon što putem API-ja prikupi detalje o tvrtkama koje su kreirane jučer, šalje e-mailom obavijest novoosnovanim tvrtkama s informativnim sadržajem o tome da pristigle ponude za upis u poslovni registar mogu, ali nisu dužni, koristiti i plaćati. U nastavku možete vidjeti primjer takvog e-maila. Nakon poslane obavijesti podaci o e-mailovima subjekata se brišu, jer sustav ima namjenu isključivo jednokratnog slanja obavijesti.

Mail kakav će primiti sva novootvorena poduzeća
Servis će raditi u pozadini, tj. nitko ga neće morati zasebno pokretati, a moći će imati koristi od njega. Prema podacima na stranicama projekta, dnevno se za sada šalje do 50 takvih obavijesti, ovisno o broju poduzeća upisanih svakog dana u Sudski registar. Cijeli proces izrade dokumentiran je na blogu autorice.

Lada Kovjanić po zanimanju je softverska inženjerka, a nedavno je otvorila svoju mikro kompaniju i prešla u poduzetnike. Vodi i radionice programiranja za mlade u osnovnim i srednjim školama, s kojima gradi portal o zaštićenim vrstama životinja u Hrvatskoj. Također promovira udomljavanje životinja i, kako vidimo, voli dobrotvorni rad koji će pomoći mnogim novim poduzetnicima.



