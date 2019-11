BlizzCon 2019 - najavljen Diablo IV, Overwatch 2, kao i ekspanzije za WoW i Hearthstone

Danas u 19 sati započela je ceremonija otvaranja za BlizzCon – konferenciju koju Blizzard svake godine održava kako bi pričali o projektima i dodacima na kojima rade, održali esports natjecanja, dali priliku onima koji se tamo mogu pojaviti da pokažu svoje kostime i fanovima koji vole njihove svjetove da se podruže i vesele. Kroz cijeli tjedan su kružile glasine oko nove igre u RPG serijalu Diablo, kao što su curile informacije vezane uz Overwatch 2 i novu ekspanziju za World of Warcraft, a sada više ne moramo nagađati, nego možemo samo prenijeti što je prvoj prezentaciji rečeno. Nakon razočaravajućeg prošlogodišnjeg BlizzCona i nedavnih političkih zavrzlama u koje je kompanija upala oko suspendiranja profesionalnog Hearthstone igrača nakon što je izrazio podršku prosvjednicima u Hong Kongu, trebale su im neke najave koje će fanovima vratiti povjerenje u filozofije njihove kompanije među kojima su „Every voice matters“ i „Think Globally“.

U prezentaciji koja je trajala sat vremena ukratko su popričali o svemu što pripremaju, a svi oni koji žele više detalja mogu pratiti razgovore s developerima koji će ih podijeliti. Za većinu sadržaja trebat će vam Virtual Ticket koji Blizzard prodaje za 40 eura, no spomenuta ceremonija bila je besplatno prikazana putem nekoliko servisa, dok ostatak 45-minutnih sesija možete pratiti na službenim BlizzCon stranicama. Nećemo više previše dužiti i prenijeti ćemo ono što znamo o novim igrama koje je Blizzard najavio.

Diablo IV

Kada su ljubitelji Diabla izjavili da žele novu igru definitivno nisu mislili na Diablo Immortal, mobilni spin-off najavljen prošle godine i izazvao izuzetno negativne reakcije (i popularan meme). Blizzard je znao da treba neka konkretnija najava da se iskupe, budući da je i Diablo 3 imao brojne probleme i nije bio ono što su igrači očekivali nakon mnogo mračnijeg prethodnika. Zbog toga će Diablo IV, prema onome što tim poručuje, preuzeti mračniju tematiku, atmosferu i izgled iz kultnog RPG-a koji je izašao 2000. godine, dok će gameplay i mehanike biti preuzete iz aktualnog nastavka, te dorađene i poboljšane. Prvi trailer koji smo dobili prilično je krvav i možete ga sami pogledati:

Prije nego što kažemo išta drugo, spomenut ćemo prve tri klase (Sorceress, Barbarian i Druid) i pokazati gameplay:

Redatelj koji je stao na pozornicu rekao je da tim već dugo naporno radi na igri, kako će se Diablo IV dopasti veteranima i onima kojima će ova igra biti prva u serijalu, kako će osim toga što će biti mračnija i krvavija od prethodnika imati opcije za PvP i mogućnosti susretanja drugih igrača po svijetu Sanctuaryja, te kako će se po prvi puta više usmjeriti na prikazivanje samih okruženja. Glavno zlo u igri krije se iza imena Lilith, a igrači će je moći pokušati poraziti na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Spomena o datumu izlaska, pa čak i onom okvirnom, nije bilo. Službene stranice su već aktivne, pa ih možete proučiti i ostaviti svoju email adresu ako želite biti u toku s razvojem.

World of Warcraft

Budući da ljudi ne znaju baš držati jezik za zubima, ime nove ekspanzije za World of Warcraft procurilo je prije par dana zahvaljujući majicama koje će Blizzard prodavati. Iza imena Shadowlands krije se nova ekspanzija u kojoj će igrači po prvi puta posjetiti svijet koji udomljuje sve duše koji u svijetu Warcrafta umru.

Osim ovog izuzetno animiranog filmića po kojima je Blizzard poznat, dobili smo i prikaz kako će nova područja izgledati unutar igre:

Predbilježbe za ekspanziju otvorene su od danas i možete ih odraditi ovdje, a dodatak će izaći nekad iduće godine. Nakon završetka prezentacije na glavnoj pozornici, redatelj je rekao da će uskoro popričati više o svemu što stiže u World of Warcraft, a na početku su nas podsjetili da igra ove godine slavi 15. obljetnicu. Sve što budu objavljivali o ovom dodatku stavljat će na ove stranice.

Već kad smo kod svijeta Warcrafta, za kraj ćemo spomenuti da se ovog vikenda održava se zatvoreno testiranje za multiplayer dio reizdanja kultne strategije Warcraft 3. Za Warcraft 3 Reforged čuli smo prvi puta na prošlogodišnjem BlizzConu, da bi nas sada podsjetili na spomenutu betu i rekli kako se spremaju pozvati veći broj igrača i da će u utorak svi oni koji su nabavili Virtual Ticket imati pristup. Sve informacije o Reforgedu proučite ovdje.

Hearthstone

Blizzardova kartaška igra izašla je sredinom ožujka 2014. godine i od tada je dobila brojna proširenja, nadogradnje i ekspanzije. Bilo je za očekivati da će i na ovom BlizzConu razvojni tim najaviti novu ekspanziju, pa su to napravili. Aktualna imena Savior of Uldum izašla je početkom kolovoza, dok će nova, Descent of Dragons, najprije postati dostupna putem otvorenog beta testa koji će započeti 12. studenog, dok će konačna verzija izaći 10. prosinca. Evo trailera:

Oni nestrpljivi mogu već od danas odraditi predbilježbe, a sve detalje o novim kartama (kojih će biti 135) i mehanikama možete proučiti na službenim stranicama. Ipak, to nije bila jedina najava vezana uz ovaj CCG koju je Blizzard danas imao. Hearthstone Battlegrounds je spoj battle royale i autobattler/autochess žanrova i izgleda ovako:

U svakoj partiji će sudjelovati po osam igrača, i naravno, onaj koji ostane zadnji je pobjednik. Oni koji kupe Descent of Dragons ekspanziju ili su kupili Virtual Ticket, moći će isprobati ovaj novi mod od 5. studenog, dok će otvorena beta započeti 12. studenog. Detaljni opis o tome što je ovaj novi mod i kako ćete ga igrati možete proučiti na ovim stranicama.

Overwatch 2

Iako je Overwatch kompetitivna multiplayer igra razvojni tim se jako potrudio stvoriti zanimljiv svijet i heroje, zbog čega su mnogi htjeli da se s njima mogu družiti u nekoj kampanji za jednog igrača gdje će se više pozabaviti pričom. Kao što se kroz tjedan o tome šuškalo, Overwatch 2 će igračima upravo dati tu priliku, uz naravno nastavak multiplayer napucavanja po kojem je original poznat i za koji je Blizzard pokrenuo profesionalnu esports ligu. Najbolje da vam trailer pokaže što je tim imao za reći putem animiranog trailera:

I zatim putem gameplay trailera:

Redatelj Jeff Kaplan je zatim kratko popričao o tome kako će timski PvP multiplayer gameplay i dalje biti izuzetno važan dio igre, da ubacuju novi mod koji će se igrati kompetitivno i u esports okruženju. No, u nastavku će biti priče, PvE borbi, leveliranja heroja, rješavanja raznih misija, te će naravno igra, zajedno s herojima izgledati bolje. Oni koji su uložili puno vremena (i novaca) u original, ne moraju se brinuti, zato što su igre povezane - Kaplan je rekao da se radi o "shared multiplayer" iskustvu, tako da sav napredak, kozmetički dodaci i sve što se postigli bit će povezani. Overwatch 2 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, trenutno nema datum izlaska, a sve što je trenutno objavljeno nalazi se ovdje.