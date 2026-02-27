Fonoa Synapse 2026 u Londonu okupila porezne stručnjake iz Disneya, Mete i Netflixa

Porezni stručnjaci iz kompanija kao što su The Walt Disney Company, Meta, Netflix, Uber, Glovo, Amazon i Booking okupili su se u Londonu na konferenciji Fonoa Synapse, koju je organizirala hrvatska fintech kompanija Fonoa.

Fonoa je i ove godine okupila porezne savjetnike, financijske direktore, menadžere za usklađenost i tehnološke stručnjake. Synapse konferencija organizirana je kao mjesto na kojem stručnjaci iz globalnih kompanija raspravljaju o praksama u industriji. Sudionici su razgovarali o izgradnji sustava usklađenosti, skaliranju poslovanja u okviru zakonskih regulativa te o primjeni tehnologije u rješavanju poreznih izazova.

Konferenciju je otvorio Davor Tremac, CEO i suosnivač Fonoe, osvrnuvši se na razvoj industrije: "Dok smo prošle godine tek postavljali temelje za prelazak na automatizaciju, danas vidimo da se fokus lidera pomaknuo na konkretnu implementaciju i skaliranje poreznih rješenja. Pritom umjetna inteligencija više nije samo 'buzzword', već nezaobilazan alat za snalaženje u sve kompleksnijoj globalnoj regulativi. Veseli me što je Synapse u Londonu izrastao u platformu na kojoj se oblikuje budućnost naše industrije i na kojoj se otvoreno dijele iskustva lidera iz cijelog svijeta."

Predavanja i radionice vodili su stručnjaci poput Jasona Abneya, glavnog direktora za upravljanje poreznim podacima i inovacije u The Walt Disney Company, Roisin Nolan, direktorice za strategiju poreza, podataka i tehnologije u Bookingu, J Gua, voditelja proizvoda u Meti te Nandite Narayan, voditeljice neizravnih poreza i porezne transformacije u Adyenu. Svoja su iskustva podijelili i Henrique Santos, direktor za globalne neizravne poreze u Uberu, Josh Reardon, viši menadžer za PDV u Zoomu te predstavnici istraživačke zajednice Rhodah Nyamongo i Richard Stern iz Globalnog centra za porezne politike. Uz predstavnike Fonoe, glavnog poreznog direktora Roba van der Woudea, direktora porezne platforme Bena Lewisa i višu menadžericu za porezne tehnologije Kamile Skinderyte, fokus rasprava bio je na primjeni automatizacije u poreznim sustavima, s naglaskom na suradnju poreznih, inženjerskih i produktnih timova.

Iz kompanije su najavili širenje Synapsea na američko tržište. Sljedeća Synapse San Francisco radionica održat će se 12. svibnja.