BFS 2026: Digitalna fiskalizacija preko nacionalnih granica

Davor Tremac, CEO tvrtke Fonoa, koja se bavi porezima na međunarodnom tržištu, bio je gost jedan-na-jedan razgovora s Petrom Štefanićem, a teme su bile specifičnosti rada u kompaniji koja iz Hrvatske diktira tempo u automatizaciji porezne usklađenosti te kako zadržati kulturu inovacija dok eksponencijalno rastete na globalnoj razini. Fonoa danas rješava probleme koji prije desetak godina nisu postojali – poslovnim korisnicima rješavaju porezna pitanja bilo gdje u svijetu, sve putem jedinstvene digitalne platforme.

Do ideje za pokretanje jedne takve platforme došlo je još dok je Tremac radio u Uberu, koji se na mnogim tržištima susretao s problemom fiskalizacije računa na našem, ali i ostalim tržištima. Cilj Fonoe danas je, kaže, riješiti tehničku pozadinu obrade financijskih transakcija u stvarnom vremenu, bez obzira na to u kojoj se zemlji nalazili potrošač i prodavatelj, a sve na način da se poštuju prekogranična i lokalna pravila pojedine zemlje, a da pritom krajnji korisnik uopće ne primijeti "da se u pozadini nešto računa".

Fonoa danas ima klijente kao što su već spomenuti Uber, Spotify, Netflix i slične multinacionalne tvrtke koje rade na brojnim svjetskim tržištima. Kod njih rade porezni i financijski stručnjaci, ali i developeri, inženjeri, dok je polovica zaposlenika posvećena prodaji i odnosima s klijentima. Na pitanje hoće li oni biti sljedeći hrvatski jednorog, Tremac kaže da to ne komentira – njihov rad je primarno fokusiran na zadovoljavanje potreba poslovnih korisnika i ne žele špekulirati o mogućoj valuaciji. Time se više bave B2C kompanije, poručio je.

Kad je riječ o pomoći AI-ja, ta tehnologija u Fonoi pomaže pri analizi poreznih propisa, programiranju te analizama podataka. Olakšava im razumijevanje kompleksnih sustava, ali još uvijek ne sa 100%-tnom točnošću. Dolazak do tog savršenstva nije trivijalan, ali već i ovako AI ima velik utjecaj na efikasnost – Tremac ističe da bi im bez njega ulazak na neko novo tržište trajao i do godine dana, a danas se može pripremiti i za samo tjedan dana.