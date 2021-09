My Smart City: otporne tvrtke i u krizi donose brze, ali promišljene odluke

4. izdanje konferencije My Smart City u atriju zadarske palače Cedulin otvoreno je konferencijskim danom čija je glavna tema bila otpornost tvrtki u vrijeme krize. Više od 20 predavača predstavilo je svoje uspješne priče, a tijekom panela raspravljalo se o tome kakve tvrtke trebaju biti da bi bile otporne na bilo kakvu krizu, bez obzira je li riječ o ekonomskoj ili zdravstvenoj krizi.

Paralelno je u crkvi Svetog Dominika 11 hackathon timova počelo raditi na zadatku povezanom s temom konferencije – osmišljavali su svoju tvrtku, "Poslodavca budućnosti" koji će privući najbolje mlade talente na tržištu rada. Drugoga dana, nakon 24-satnog hackathona, timovi su predstavili žiriju svoja rješenja te je proglašenjem pobjednika u crkvi Svetog Dominika završilo 4. izdanje My Smart City konferencije i hackathona.

Konferencija

Program konferencije je otvorio zadarski gradonačelnik Branko Dukić. Željko Krizmanić predstavio je BIRD Incubator, prvi domaći startup inkubator fokusiran na umjetnu inteligenciju koji trenutno okuplja 16 startupova koji se u razvoju svoje priče oslanjaju na AI. Jedan od njih je i Cidrani, čiji je suosnivač Bruno Balen sudionicima ispričao kako je došao na ideju da krene razvijati food tech brand.

Moderator Dragan Petric tijekom panela „Zašto su neki opstali, a neki ne“ razgovarao je s Lukom Abrusom (Five), Tomislavom Carem (Infinum / Porsche Croatia Digital), Stjepanom Buljatom (Cognism), Selmom Čmelik (Zona Plus) i Lovrom Peraićem (Sutra) zašto je otpornost bitna te kako su njihovi biznisi prebrodile pandemiju. Abrus, Car i Buljat su istaknuli da je kultura u njihovim tvrtkama takva da im prijelaz na rad od kuće nije predstavljao nikakav problem.

S druge strane mali biznisi poput Sutra i Zone Plus potpuno su promijenili koncept rada: Sutra je umjesto video produkcije fokus rada prebacio na web development, a Zona Plus je posao preselila online i otvorila platformu čarter.hr koja korisnicima pruža informacije o trendovima u industriji, poslovnu analitiku i ostale IT alate koji mogu pomoći yacht charter turizmu. Abrus je istaknuo da su se tijekom pandemije ubrzali procesi investiranja u IT te smatra da je to razlog velikih uspjeha domaćih IT tvrtki u zadnjih godinu i pol. Na kraju su panelisti istaknuli nekoliko savjeta kako postići otpornost tvrtke: fokus na prioritete (Abrus), donošenje promišljenih odluka (Car), promijeniti i prilagoditi način razmišljanja tijekom krize (Čmelik) i iskorištavanje vremena za učenje (Peraić).

U razgovoru jedan na jedan s moderatorom Stjepan Buljat predstavio je priču o uspjehu Cognisma, jednog od najbrže rastućih startupova u svijetu na području izrade softverskih rješenja koja prodavačima omogućuju da lakše i brže dođu do potencijalnih kupaca koristeći podatke i umjetnu inteligenciju. Denis Tepša (Neostar) predstavio je Neostar, prvu digitalnu platformu u Europi koja povezuje kupce i prodavatelje rabljenih automobila na siguran i pouzdan način, a lansirana je tijekom korona krize.

Ivan Burazin (Infobip Shift) u razgovoru s moderatorom osvrnuo se na upravo održanu Infobip Shift konferenciju koja je bila najveća do sada. Istaknuo je da se Infobip okrenuo suradnji s developerima kroz uvođenje funkcije Chief Developer Experience Officera, a taj trend intenzivne komunikacije s developerima koji su traženi na tržištima diljem svijeta preuzet će i druge tvrtke.

Popodnevni dio programa donio je suorganizator Inovativni Zadar. Održane su tri unconference rasprave u kojima je mogla sudjelovati i publika. Oleg Maštruko (Mreža) s Draškom Ivaniševićem (Microsoft) i Marinom Mamićem (AWS) razgovarao je o zaposlenicima kao promotorima branda i gdje je granica između privatnog i poslovnog u javnoj komunikaciji i komunikaciji putem društvenih mreža.

Petar Štefanić (Word) sa svojim gostima Majom Markulin Klarić (Combis), Bojanom Mušćetom (Hrvatski Telekom), Anom Teskerom (Brlog pivovara) i Helenom Kolegom (Hobby I Adore) komentirao je koliko se promijenilo brandiranje u vrijeme pandemije. Zaključili su da brandiranje ne znači samo promjenu logotipa i boje, već promjenu kulture i komunikacije tvrtke, a da je u pandemiji naglasak bio na empatičnijoj komunikaciji. Tomislav Pancirov (Lifestyle poduzetnik), Tea Zavacki (TeaTime.com.hr) i Dario Marčac (Top 10 Balkan TikToker) bavili su se temom brandiranja Zadra kako bi postao što privlačnija destinacija za digitalne nomade. Sudionike su podijelili u timove te odradili kratku radionicu na kojoj su osmislili kako Alexa (zamišljenog digitalnog nomada) nagovoriti da dođe u Zadar.

Hackathon

Predstavljanjem rješenja 11 hackathon timova u kategoriji učenika te studenata i mladih od 18 do 27 godina te proglašenjem pobjednika u crkvi Svetog Dominika završio je program četvrte My Smart City konferencije i hackathona. O pobjedniku u kategoriji učenika odlučivao je žiri u sastavu Ana Odvitović (Inovativni Zadar), Žan Skoblar (Lanix) i Stipe Stagličić (Sedam IT). Studente je ocjenjivao tročlani žiri u sastavu Marin Mamić (Amazon Web Services), Dragan Petric (BUG) i Bojan Mušćet (Hrvatski Telekom).

Pobjednik u kategoriji učenika je tim Fušeri s rješenjem Učenički web servis, a osvojio je novčanu nagradu u iznosu od 5.000 kn. U studentskoj kategoriji najbolji su tim Dizajnerice koje su osmislile rješenje Superclean, a za prvo mjesto nagrađene su novčanom nagradom u iznosu od 10.000 kn te sudjelovanjem na hackathonu Tehnopolisa u Nikšiću.