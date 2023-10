Objavljujemo program i satnicu konferencije IOT Forum

Bugova specijalizirana konferencija IOT Forum platforma je za raspravu o najnovijim inovacijama i trendovima u brzo rastućim područjima tehnologije vezanima uz Internet stvari. Ove godine, u svojem šestom izdanju, dodatni naglasak će biti stavljen i na sveprisutnu umjetnu inteligenciju. Događaj je na rasporedu narednoga četvrtka, a na stranicama konferencije objavljen je puni program sa satnicom događanja.

Trenutačno stanje u svijetu Interneta stvari (IoT) je vrlo dinamično i uzbudljivo. U posljednjih nekoliko godina ovo je područje doživjelo značajan rast, a broj povezanih uređaja nastavlja se ubrzano povećavati. Prema Gartneru, ove će godine u svijetu biti više od 25 milijardi povezanih uređaja, a očekuje se da će taj broj do 2025. godine dosegnuti 75 milijardi.

Ovaj rast IoT-a potaknut je nizom čimbenika, kao što su smanjenje troškova senzora i povezanih uređaja, povećanje dostupnosti širokopojasnog pristupa Internetu, ali i u posljednje vrijeme razvoj novih tehnologija, posebice umjetne inteligencije. Sve te teme pokrit će i nadolazeći IOT Forum kroz predavanja i panel raspravu, uz osvrt na stanje u Hrvatskoj.

Izvadak iz programa

Uvodno će keynote predavanje održati gost iz SAD-a, Ashok Tipirneni, CPO kompanije GM Americas, Verso Altima. Govorit će o tome kako spoj umjetne inteligencije i Interneta stvari utječe na digitalnu transformaciju pametnih povezanih prostora (How AI + IOT is ushering digital transformation of Smart Connected Spaces).

Nakon njega na pozornicu će stupiti uvaženi domaći stručnjak za digitalnu forenziku i informatičku sigurnost Marko Rakar, čije predavanje će biti naslovljeno "IOT gdje smo danas i kamo idemo".

Ranko Režek, izvršni direktor tvrtke IoT Net Adria, govorit će o nešto specijaliziranijoj temi u predavanju "Od mreže do rješenja: LPWAN 0G transformacija", dok će Dina Beganović, Specijalistica za nove tehnologije iz OIV-a predstaviti pametnu platformu OIV Smartino IoT i projekt pametnih bova.

Osim ovdje navedenih, posjetitelje očekuje još nekoliko zanimljivih predavanja, a cijeli raspored dostupan je na stranicama IOT Foruma.

U sklopu konferencije bit će održana i panel rasprava s temom "IOT i AI automatizacija u Hrvatskoj danas". U tom će dijelu programa sudjelovati Mario Gerenčir, direktor tvrtke Verso Altima; Ranko Režek, Izvršni direktor IoT Net Adria te Marko Rakar, IT konzultant. Moderirat će Oleg Maštruko, direktor IOT Foruma i glavni urednik Mreže.

Cijena ulaznice je 30 € s uključenim PDV-om. U prodaji su ulaznice za fizičko sudjelovanje i online praćenje. Obje kategorije omogućuju i naknadni pristup snimkama svih predavanja.