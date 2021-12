Održani Advanced Technology Days s više od 50 predavanja i 300 sudionika

16. Advanced Technology Days konferencija tijekom dva dana uživo je okupila 300 članova hrvatske IT zajednice koji su imali prilike poslušati više od 50 predavanja vodećih domaćih i stranih IT stručnjaka

Prilikom otvaranja konferencije predstavnici organizatora Ivan Marković (Unitfly) i Tomislav Tipurić (Nephos) istaknuli su da se na Advanced Technology konferenciji uvijek govorilo o tehnologijama budućnosti i otvaralo nove teme. Konferencija je svoj ugled u IT zajednici zaslužila fokusom na inženjerske teme i pristup bez marketinških i prodajnih predavanja u rasporedu. Ove godine mnogo se razgovaralo i o trendovima u IT industriji, od kibernetičke sigurnosti do edge computinga.

Prvoga dana sudionici su mogli birati između 27 predavanja koja su se održavala paralelno u 4 dvorane. Dalibor Raičković (100 POSTO – Inovativna IT rješenja) na primjeru razvoja softvera za digitalizaciju poslovanja i upravljanje financijskim podacima istaknuo je najveće izazove, ali i kako su riješeni tijekom procesa razvoja. Ivan Marković i Bruno Dobrota (Unitfly) predstavili su Process Mining, disciplinu koja donosi set tehnika za podršku unaprjeđenju poslovnih procesa temeljenih na činjenicama. Ana Roje Ivančić i Ognjen Bajić (Agilist IT) kroz niz demoa su prikazali mogućnosti nove generacije GitHub Issues rješenja. Bojan Hadžisejić (Nephos) tijekom svog predavanja dotaknuo se 5G tehnologije te objasnio ključne pojmove i njihov utjecaj na arhitekture budućih rješenja.

Drugog dana održano je 25 predavanja. Omar Kudović (Sys Company) objasnio je kako funkcionira CloudApp sigurnost, kako može pomoći u svakodnevnom radu te kako se postavlja u okruženje Microsoft 365. Dalibor Kofjač i Marijana Presečki (Ekobit) upoznali su publiku s pojmom proširene stvarnosti, gdje se koristi u poslovnom svijetu i kako su naočale proširene stvarnosti pronašle svoje mjesto u poslovnom okruženju.

Na okruglom stolu Iz trenda u svakodnevnicu – od clouda i AI-a do blockchaina Tomislav Tipurić (Nephos) kao moderator s Kristijanom Glibom (Beyondi), Ivanom Markovićem (Unitfly) i Igorom Pavlekovićem (Microsoft) razgovarao je o tehnologijama koje i dalje često nazivamo „trendovima budućnosti“, iako se itekako intenzivno koriste. Zaključili su da cloud postaje standard i da se proces prihvaćanja clouda jako ubrzao u posljednjih godinu i pol, te da zapravo ne postoji problem sigurnosti s cloudom, već s povjerenjem. Tek nas očekuje šire prihvaćanje zero trusta, koji predstavlja novi način razmišljanja i postavljanja sustava te mijenja paradigmu sigurnosti. Što se robotike tiče, prvi puta imamo tehnologije pomoću kojih možemo analizirati procese – a nakon što se izmjeri proces, moguće je napraviti jako puno pozadinskih automatizacija. U konačnici su zaključili da je nepobitno da tehnologije imaju ogroman utjecaj na čovječanstvo, a da je na inženjerima odgovornost kakvu nisu imali do sada – da ljudima omoguće kvalitetniji život uz pomoć tehnologije.