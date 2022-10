Održano prvo izdanje regionalne konferencije AdriatiCON 2022

U organizaciji tvrtke Agilcon održano je prvo izdanje regionalne konferencije AdriatiCON 2022 koja je okupila vodeće stručnjake iz područja CRM-a, marketinga i HR-a. Jednodnevno događanje privuklo je više od 200 domaćih i međunarodnih stručnjaka koji su kroz seriju predavanja, panela i primjera iz prakse raspravljali o poslovnim izazovima ali i prilikama u vremenu koje dolazi. Također, okupljeni su imali priliku saznati više o projektima tvrtke Agilcon kao i onima njezinih partnera i korisnika te uživo vidjeti demonstraciju Salesforce i Gecko tehnologije.

Hrvoje Supić

Konferenciju je otvorio Hrvoje Supić, potpredsjednik tvrtke Salesforce za područje srednje i istočne Europe predavanjem pod nazivom „Transformations That Matter“ na temu digitalnih trendova i transformacija koje prolaze kompanije u regiji te naglasio: „Promjene u očekivanjima potrošača, zaposlenika i partnera, poremećaji u prodajnim kanalima i lancima nabave, inflacija i drugi pritisci generiraju poslovne rizike, ali i jedinstvene prilike na tržištu.”

Kako transformacija izgleda u praksi na primjeru tvrtke koja posluje na globalnoj razini razgovarali su Gregor Potočar, potpredsjednik za prihod Infobipa i Filip Novak, voditelj ključnih kupaca u Adriatic regiji tvrtke Salesforce, pri čemu je naglašena uloga tehnologije u tom procesu.

Posebnu pažnju sudionika konferencije privukle su dvije zanimljive panel diskusije u sklopu kojih su predstavljeni detaljniji uvidi u zahtjeve kupaca ali i korisnika te zaposlenika u današnje vrijeme. Tako su na panelu pod nazivom „Customer and Employee Experience as a Force Behind Organisational Resilience and Growth", Moira Homan, direktorica ljudskih resursa Podravke, Monika Majstorović, direktorica marketinga tvrtke A1 za privatne korisnike, Edvard Varda, Chief Vision Keeper tvrtke Unconditional te Senad Kulenović, Managing Partner u tvrtki Agilcon, podijelili svoja iskustva i perspektive na temu koja je izuzetno relevantna velikom broju tvrtki - programima te aktivnostima usmjerenima poboljšanju korisničkog i zaposleničkog iskustva, izazovima s kojima se susreću, načinu mjerenja rezultata, ali i naučenim lekcijama.

Panel na kojem su na temu kako transformirati tradicionalno B2B poslovanje u više kanalni poslovni model razgovarali Hrvoje Supić, potpredsjednik tvrtke Salesforce za područje srednje i istočne Europe, Jasmina Kaluđerović, Field Sales Manager tvrtke Milšped, Stanislava Atanasova, regionalna direktorica prodaje tvrtke – Salesforce te Marko Perme, izvršni direktor tvrtke Agilcon donio je saznanja o promjenama zahtjeva B2B kupaca u posljednjih nekoliko godina, o tome kako izgleda hibridni i više kanalni model prodaje te koja je uloga marketinga u suvremenom B2B prodajnom procesu i u konačnici kako marketing pridonosi uspješnoj konverziji prodaje.

Branko Banjeglav

„Vjerujemo kako naši klijenti i suradnici najviše od svega cijene našu stručnost, individualni pristup i partnerstvo koje ulažemo u sve zajedničke odnose. Upravo takav pristup imali smo i prilikom organizacije prve konferencije AdriatiCON 2022. Veseli me ovako veliki odaziv kako predavača tako i sudionika. Naša ambicija je i dalje ista - učiniti AdriatiCON prepoznatljivim tradicionalnim regionalnim događajem koji će svake godine okupiti stručnjake i relevantne govornike iz poslovnog svijeta“, izjavio je Branko Banjeglav, direktor tvrtke Agilcon u Hrvatskoj, zaključivši prvo izdanje konferencije.

AdriatiCON 2022 pokazao je da nije samo konferencija koja donosi pregled najnovijih poslovnih rješenja i usluga, već predstavlja mjesto važnih poslovnih susreta na kojem se dogovara buduća suradnja i ostvaruju novi kontakti.