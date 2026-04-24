Ove godine donosimo i "vibe coding" stage na .debug

Među šest paralelnih trackova na kojima će se odvijati ukupno 100 predavanja, ove godine prvi put .debug će imati i dvoranu posvećenu najvećem trendu u programiranju, vibe kodiranju

debug.hr petak, 24. travnja 2026. u 06:30

Tehnološka konferencija .debug 2026 održat će se 9. i 10. lipnja u Laubi i kampusu Sveučilišta Algebra Bernays uz partnerstvo A1 Hrvatska i 50-ak najboljih domaćih IT tvrtki, pod motom "Reinventing Technology". Bogati program bit će sastavljen od 100 točaka – predavanja i panel rasprava – raspoređenih na šest paralelnih pozornica.

Uz isključivo developerske teme na kakve je publika već dosad naviknuta, predavanja će se baviti i aktualnim temama kao što su "problematika" lokalnog IT sektora, novi trendovi u umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti, human experienceu… Niti ove godine nećemo izostaviti među publikom .debuga omiljeni hardcore stage, a potaknuti eksplozivnim rastom popularnosti tog pojma – ove godine uvodimo i track posvećen vibe kodiranju.

Šest trackova .debuga 2026

ICT Community (Lauba) – Na glavnoj će se pozornici .debga, pred više od tisuću gledatelja, održavati keynote predavanja, tradicionalno intrigantne panel rasprave te predavanja. Sve to bit će vezano uz iskustva ICT zajednice, karijerne priče poznatih poduzetnika, aktualnu problematiku lokalne ICT scene i slične teme zanimljive širokoj publici.

Vibe Engeenering (Šator između Laube i Algebre) – U velikom će se šatoru održavati predavanja vezana za inženjering i programiranje svega i svačega pomoću "new age" AI alata, robotiku, sve podvrste no-code programiranja, te o izazovima i zabludama "vajbanja" u IT-ju na svim razinama.

Artificial Inteligence (Algebra) – Niz nešto tehnički zahtjevnijih predavanja usko ili iz daljine vezanih uz umjetnu inteligenciju, i dalje globalno najaktualniju temu u informatičkoj industriji, ali i izvan nje.

Cyber Trends (Algebra) – Na ovoj će pozornici biti obrađivani aktualni tehnološki trendovi, od kibernetičke sigurnosti, poslovanja u oblaku, sistemaških i programerskih tema, pa sve do poslovnih i trendova s liderske razine, uz naglasak na nadolazeće trendove.

Human Experience / Behavior (Algebra) – Dvorana rezervirana za predavanja o odnosima u organizaciji, psihološkom pristupu u ICT-ju i trendovima u kulturi komuniciranja, ljudskim resursima i svemu vezanome uz upravljanje i rad u timovima te osobnu motivaciju.

Hard Core (Algebra) – Tehnički "najteža" predavanja o "tvrdokornim" ICT temama poput programiranja, sistemskog inženjeringa, mreža, kriptotehnologija i sličnih usko specijaliziranih područja, namijenjena za najzahtjevnije posjetitelje, kakvih na .debugu ne manjka.

Želite li do ulaznice za .debug 2026, još uvijek to možete učiniti po sniženim cijenama uz Early Bird popuste – u nastavku provjerite sve detalje. Ulaznice su dostupne na debug.hr i kroz sustav Entrio.

