Prvog dana 17. Advanced Technology Daysa - uživo se okupilo više od 500 sudionika

Konferenciju su otvorili predstavnici organizatora, Tomislav Tipurić (Nephos) i Ivan Marković (Unitfly). U nastavku im se pridružio i Sead Ahmetović iz tvrtke We Are Developers, predstavnik jedne od najvećih IT zajednica koja okuplja velik broj developera iz cijelog svijeta. Prokomentirali su sve utjecajniju ulogu inženjera u poslovnom svijetu. Inženjeri danas više nisu „kolege iz IT odjela“, već i članovi Uprava i direktori velikih korporacija – nije slučajnost da najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, ima inženjerski background.

Sead Ahmetović iz tvrtke We Are Developers i Tomislav Tipurić

Chris Reddington (GitHub) komentirao je trendove u inženjerskom svijetu. Kada je riječ o popularnosti programskih jezika, prema GitHubu najveći rast ima HCL. Istaknuo je i sve širu primjenjivost open source ideja te objasnio kako se mogu prenijeti i u organizacije koje nisu open source. Damir Dobrić (Daenet) u kratkom demou pokazao je novu funkcionalnost .NET-a za kontrolu pristupa API-ima (throttling). .NET 7 aplikacijama donosi nove performanse i nove značajke za C#11/F#7, .NET MAUI, ASP.NET Core / Blazor i druge.

Nakon otvaranja program je nastavljen kroz paralelne programske blokove s 35 predavanja u pet kino dvorana. Chris Reddington govorio je o tome kako uvesti najbolje open source prakse u svakodnevni rad. Aleksandra Ignatoski (Aeastus Accounting) je pred dupkom punom dvoranom postavila „pravila rasprave“ u development projektima. Krenula je od postavke da u svakom timu postoji osoba – ili više njih - koje znaju najbolje rješenje, no međusobno se ne slažu. Kako bi se osiguralo da rasprava ne bude uvod u svađu nego prijenos znanja, sa sudionicima je podijelila niz savjeta kako osigurati uvjete za argumentiranu raspravu.

Marko Lohert (Ekobit) govorio je kako znanje o razvoju web aplikacija primijeniti na razvoj desktop i mobilnih aplikacija koristeći .NET MAUI, WPF ili WinForms. Sudionici su mogli naučiti kako napraviti Blazor Hybrid aplikaciju koristeći .NET MAUI te saznati više o razvoju aplikacija u Visual Studiju pomoću ove kombinacije tehnologija. Nenad Trajkovski (NT Consulting) na svom predavanju Scrum – 10 godina nakon mog prvog predavanja o njemu govorio je o tome kakav je Scrum danas i koliko je primjenjiv na komercijalne projekte. Program konferencije nastavlja se i u srijedu, a raspored je dostupan ovdje.