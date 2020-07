Road to WinDays live prijenos - danas u 17:15

Nakon što je krajem travnja uspješno održan online programski dan WinDays Virtual koji je okupio 1.997 jedinstvenih sudionika, WinDaysi danas od 17:30 do 20:00 donose Road to WinDays, online program koji će kombinirati poslovno – tehnološke teme.

Road to WinDays emitirat će se uživo iz WinDays studija u zagrebačkom Mozaik Event Centru, a svi će ga moći pratiti putem live prijenosa na Facebooku, LinkedInu i YouTubeu bez prethodne prijave ili registracije.

Više o sadržaju današnjeg programa možete pogledati na https://www.windays.hr/road

Na linku će u 17:15, 15 minuta prije početka programa biti dostupni direktni linkovi na live stream putem društvenih mreža.

Road to WinDays obradit će neke aktualne teme i sudionicima dati praktične i stručne savjete. Svi predavači i panelisti sudjelovat će u programu iz WinDays studija (poštujući sve upute Stožera civilne zaštite), a sudionici će im moći postavljati pitanja putem društvenih mreža na kojima će biti prijenos uživo.

Program će donijeti nekoliko predavanja u kratkom, dinamičnom formatu te panel raspravu tijekom koje će se moći saznati što je sve potrebno za organizaciju virtualnih događanja i koje su razlike između fizičkih, virtualnih i hibridnih događanja. Tijekom lockdowna većina ljudi je radila od kuće pa su razni IT sustavi morali „preživjeti“ dodatna opterećenja. Ilija Ranogajec (Span) otkrit će tajnu otpornosti IT sustava na sve izazove modernog doba. Filip Glavota (Cloudborn) objasnit će zašto danas više ne moramo biti programeri ili podatkovni znanstvenici da bismo mogli koristiti umjetnu inteligenciju za automatizaciju poslovnih procesa.

Road to WinDays nastavlja novu praksu online prisutnosti WinDays konferencije tijekom izazovne javnozdravstvene situacije pa će se uoči WinDays20 powered by Microsoft konferencije koja će se održati u Maistra hotelima u Rovinju od 28. rujna do 1. listopada 2020, početkom rujna održati još jedan Road to WinDays online program.