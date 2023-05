Stvorite nove izvore prihoda kao pružatelj upravljanih IT usluga

Svjetsko tržište upravljanih IT usluga doseglo je vrijednost veću od 312 milijardi američkih dolara krajem prošle godine i rasti će, predviđa se, do vrijednosti veće od 757 milijardi dolara do 2030., uz prosječnu stopu godišnjeg rasta nešto veću od 12 posto, u sljedećih sedam godina, tvrdi se u izvještaju koji je nedavno objavila analitička kuća Precedence Research. Prema podacima koje je objavila analitička kuće IT Europa, tržište upravljanih IT usluga u Europskoj uniji raste kumulativnom stopom od 8,5 posto godišnje i jedno je od najbrže rastućih tržišnih segmenata na Starom kontinentu.

Europsko tržište upravljanih IT usluga vrijedilo je nešto manje od 100 milijardi eura tijekom prošle godine, a narasti će, predviđa se, do vrijednosti od 190-tak milijardi eura do 2026. godine. Najviše pružatelja upravljanih IT usluga ima u Nizozemskoj, Njemačkoj i Francuskoj, a sve ih je veći broj i u zemljama Istočne Europe, koje pokazuju rast uporabe cloud usluga i usluga virtualizacije poslužitelja koje sve više zamjenjuju uslugu dedicated poslužitelja (poslužitelja za neku posebnu namjenu).

Šest puta produktivnije

Poslovni model upravljanih IT usluga bio je snažnije aktualiziran već tijekom prošle globalne financijske krize 2008. godine, a posebno snažan skok ostvaren je u vrijeme pandemije 2020. godine, kada se broj ljudi u svijetu koji rade na daljinu u samo nekoliko mjeseci povećao s deset na više od pedeset posto (od ukupnog broja radne snage), pa je sukladno tome porasla i potražnja za IT uslugama. Više od 55 posto tvrtki u svijetu tada je počelo koristiti pružatelje upravljanih IT usluga, a poseban generator tog rasta bila je potreba za snažnijom kibernetičkom zaštitom poslovanja koje se sve više obavljalo putem interneta.

Nebojša Stankić, direktor tvrtke Zebra Systems zadužen za Jugoistočnu Europu

Dodatna vrijednost takvog modela outsourcinga IT usluga je optimizacija resursa, kako financijskih tako i ljudskih te mogućnost znatnog smanjena operativnih troškova. Upravljane IT usluge koriste se u gotovo svim poslovnim sektorima, počevši od telekomunikacija i financija do maloprodaje, javnog sektora pa sve do srednje velikih tvrtki u raznim industrijama. „Riječ je o modelu plaćanja IT usluga po potrošnji, koji omogućava tvrtkama u IT-u da budu oko šest puta (600 posto) produktivnije u održavanju sustava svojih korisnika, u usporedbi sa standardnim rješenjima”, kaže Nebojša Stankić, direktor tvrtke Zebra Systems zadužen za Jugoistočnu Europu.

Tvrtka Zebra Systems je distributer IT usluga s dodanom vrijednošću, koja posluje već više od trideset godina u Češkoj i Slovačkoj, a u našoj regiji operira u posljednje dvije godine. U tom razdoblju postigli su stanje održivog poslovanja, kontinuirano povećavajući broj partnera i korisnika. Zebra Systems je krajem travnja održala svoju drugu regionalnu partnersku konferenciju na imanju vinarije Enjingi, u mjestu Vetovo u Požeško-slavonskoj županiji.

Bolji poslovni model

“Cilj nam je pomoći lokalnim partnerima u boljem razumijevanju tržišta i utjecati na promjenu poslovnog modela IT kompanija u Adriatic regiji te, posljedično, njihovih korisnika i potencijalnih novih korisnika. Savjetujemo ih da u svom poslovanju što više primjenjuju model upravljanih usluga (Manage Service Provider), da budu pružatelj usluga na takav način”, kaže Nebojša Stankić.

Metoda korištenja tehnologija po načelu upravljanih usluga pruža organizacijama koje ih koriste jednu točku za komunikaciju o svim njihovim informatičkim potrebama, počevši od održavanja mreže i računala, kibernetičke zaštite, pohrane podataka i svega ostaloga. „Prednost takvog načina korištenja tehnologije je u jamstvu kontinuiteta poslovanja i eliminaciji neočekivanih troškova u slučaju nekog incidenta”, rekao je Zdeněk Bínek, glavni izvršni direktor tvrtke Zebra Systems.

Koliko digitalizacije – toliko upravljanih IT usluga

U usporedbi s ostalim regijama u Europi, države Jugoistočne Europe nešto su sporije u prihvaćanju korištenja tehnologija po modelu upravljanih usluga. „Razlog za to je, najprije i najviše, gubitak stručne mlade snage u informatičkim sektorima tih zemalja. Dodatna posljedica toga je povećani oprez, koji pokazuju svi koji rade u regiji Adriatic, pa se sporije odlučuju na primjenu novih poslovnih modela i sporije prihvaćaju najnovije tehnologije”, kaže Nebojša Stankić.

Tvrtka Zebra Systems svojim IT partnerima na tržištima Jugoistočne Europe pomaže tako da im nudi besplatno savjetovanje i besplatno tehničko održavanje u prvoj fazi procesa, dok još stječu nova znanja i prilagođavaju se na poslovni model kao pružatelji upravljanih usluga. „Što se tiče samih korisnika, kako i koliko će oni pristati na takav model dosta ovisi i o tome na kojem stupnju digitalizacije se nalaze. Oni više digitalizirani su spremniji na promjene”, zaključuje Nebojša Stankić.