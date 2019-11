Teme o privatnosti i digitalnim financijima obilježile su najznačajniji fintech skup ove godine

Treće izdanje eventa Future of Fintech ove je godine započelo 12. studenoga u prostoru Kaptol Boutique Cinema pod novim nazivom F2I - Fintech & Insurtech. Naime, konferencija je ove godine proširena na dva dana jer je tema spajanja tehnologije i osiguranja sve važnija tema. Prvi dan u centru pozornosti je fintech a drugoga dana insurtech, no dani nisu strogo podijeljeni prema sadržaju.

Nakon otvaranja konferencije kroz najavu njenog usmjerenja i predstavljanje sadržaja direktora konferencije Olega Maštruka prvo keynote predavanje pod nazivom Prilagodi se ili umri: tehnologije koje će pokopati stari svijet održao je dr. sc. Vuk Vuković, CEO Oraclum Intelligence Systema Ltd.

Vuković je ukratko predstavio glavne tehnološke trendove (fuzijski reaktor, quantum computing, sekvenciju gena, 5G, blockchain, automatizaciju…) koje je po motivaciji podijelio na distruptivne i podržavajuće ukazujući, među ostalom, i na predikciju tehnoloških rješenja.

Drugo keynote predavanje Privatnost u digitalnim financijama dr. sc. Željka Ivankovića bio je svojevrsni uvod u panel raspravu koja je uslijedila nakon toga pod nazivom Privatnost i digitalne financije. Ivanković je objasnio odnos privatnosti i businessa kroz zakonsku regulativu i primjere ukazujući na koji način će reguliranje privatnosti u digitalnom dobu utjecati na poslovne modele. Ukazao je kako ni anonimnost na Internetu nije jamstvo privatnosti jer velike tvrtka analitikom dostupnih podataka definiraju društvene i poslovne odnose. Upozorio je da regulatori nemaju u fokusu analizu podataka nego same privatne i senzitivne podatke. Ivanković je ukazao i na brojne primjere na koji način se u svijetu različite vlade i velike kompanije odnose prema podacima.

Panel pod nazivom Privatnost i digitalne financije moderirala je poduzetnica Rašeljka Maras, a u raspravi su sudjelovali odvjetnik i predsjednik Udruge za blockchain i kriptovalute Vlaho Hrdalo, direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović, Marija Bošković Batarelo iz LL.M. Pravo i tehnologija, direktorica Direkcije za financijsko i supervizijsko pravo Hrvatske narodne banke Ivana Parać Vukomanović i direktor Ureda za informacijsku sigurnost HANFA-e Dražen Kramarić.

Odvjetnik Hrdalo ukazao je na nereguliranost privatnosti u ustavima zemalja izuzev švicarskog ustava te upozorio kako je Opća Uredba o zaštiti podataka EU (General Data Protection Regulation GDPR) na dobrom putu reguliranja privatnosti u digitalnom dobu, ali je već zastarjela. Parać Vukomanović iz HNB-a smatra svijest pojedinaca o važnosti podataka za koje daju pristanak na korištenje tvrtkama i institucijama ključnim elementom zaštite privatnosti. Kramarić iz HANFA-e naglasio je kako su domaće tvrtke dosljedno primijenile odredbe GDPR-a, a Bošković Batarelo ukazala je kako su tužbe za kršenje privatnosti podataka nakon primjene GDPR-a uglavnom odnose na slučajeve video nadzora te dijelom i na postupke internet tražilica. Zdenko Adrović iz HUB-a ukazao je na problematiku podataka kojima raspolažu banke naglasivši kako se takvi podaci u Hrvatskoj koriste isključivo prema zakonskoj namjeni. Adrović je upozorio kako s primjenom Payment Service Directive 2 (PSD 2) dodatno čine rizičnim podaci kojima raspolažu banke.

Sudionici panela usuglasili su se kako treba pomiriti zaštitu privatnosti podataka s potrebama njihove zakonske poslovne primjene, odnosno da su pojedinci vlasnici svojih podataka te da kod suglasnosti davanja na uvid podataka moraju biti informirani o tome na koji se način s njima postupa i kome se eventualno prodaju.

Drugi dio prvoga dana konferencije F2I prošao je u nizu zanimljivih i informativnih predavanja o primjeni blockchaina, fintech rješenja, digitalne forenzike, prediktivne analize u financijama, evoluciji prava o fintechu, korištenju gotovine i digitalnih oblika plaćanja…

Među zanimljivijim predavanjima izdvaja se tema Kako to da je Keks besplatan? Dejana Doneva iz Erste banke te niz primjera koje ukazuju na prednosti kineske platforme WeChat za mobilno plaćanje o čemu je Krešimir Jurak govorio u svojem predavanju One app to rull them all – Wechat pay case study.

Sve izraženiji rizik osiguravajućeg poslovanja

Drugi dana konferencije F2I - Fintech & Insurtech 13. studenoga započeo je s dva keynote preadavanja Telematics: embracing change in the motor insurance space dr. sc. Annine Bracher i Go to market: Case study with international roadside recovery and insurance company Selima Cavanagha.

Direktorica automobilskih rješenja i analitičarka rizika u Swiss Reu Annine Bracher, inače konsultantica za pokretanje telematičkih proizvoda i iskorištavanje analitike podataka u automobilskom osiguranju, predstavila je najnovije trendove u telematici, odnosno tehnologijama slanja, primanja i skladištenja podataka o pokretnim objektima tj. vozilima uz pomoć telekomunikacijskih uređaja.

Primjenom tehnoloških rješenja telematike društva za osiguranje prije svega prikupljaju informacije o stvarnom ponašanju osiguranika na cesti te time ravnopravnije i prilagođenije određuju premije automobilskog osiguranja uzimajući u obzir niz dinamičkih faktora kojima definira individualne premije osiguranja.

Drugo keynote predavanje Go to market: Case study with international roadside recovery and insurance company održao je CEO Ingenie Selim Cavanagh. Njegovo predavanje odnosilo se na učinkovito korištenje telematike za upravljanje voznim parkom čime se ostvaruju višestruke koristi poput smanjenja troškova, smanjenje nesreća… Telematikom se prikupljaju korisni podaci čine se prepoznaju rizici te razvijaju modeli pozitivnih intervencija.

Drugog dan konferencije održan je panel pod nazivom Insurtech za domaće kupce: kada, gdje, zašto…, panel je moderirao predsjednik uprave OTP osiguranja Mladen Gavrančić, a sudjelovali su Danijela Lenardića, KPMG Croatia, Slaven Mišak, BonsAI, Časlav Žaja, odvjetnik i konzultant za osiguranje, Aleksandar Rajić, direktor programa novog CORE sustava Croatia osiguranja, te direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Pauković.

Na počeku panela Insurtech za domaće kupce: kada, gdje, zašto… partner, Managment Consultant u KPMG Croatia Danijel Lenardić predstavio je aktualne trendove tehnoloških transformacija u osiguravajućem poslovanju naglasivši kako se radi o niskoprofitnoj djelatnosti zbog čega se kasni s digitalnim rješenjima. Ukazao je na rast rizika u osiguranju (starenja stanovništva, klimatskih promjena…) što stvara sve veći pritisak na unaprijeđenje poslovnih modela u osiguravajućem poslovanju.

U poslijepodnevnom dijelu drugoga dana konferencije F2I održan je niz stručnih prezentacija o novim trendovima i uspješnim digitalnim rješenjima u osiguranju.

Partneri konferencije bili su: CROZ, Infosistem SETTCE, Setcor, Croatia Osiguranje, Span, ERSTE Banka i Koios.