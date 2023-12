2023. je bila izvrsna za bitcoin. Što nas čeka u 2024.?

Krajem prošle godine vrijednost bitcoina oscilirala je na razinama između 16 i 17 tisuća dolara. Danas je ona značajno viša od 40 tisuća dolara, pa – ovisno o odabranim referentnim datumima – možemo zaključiti da je bitcoin tijekom 2023. godine zabilježio porast vrijednosti na razini od 150-160%. To je značajno više od prosječnog porasta na tržištima dionica, pa je jasno da se interes ulagača za kritpovalutama ponovno probudio, "gurajući" tržište u pozitivan teritorij. Optimistično će ova godina i završiti, a najveći zagovrnici bitcoina ponovno najavljuju "bull run" za 2024. godinu.

ETF i "halving"

Dva su glavna razloga za takav optimizam. Prvi je činjenica da će američki SEC tijekom siječnja donijeti odluku o odobravanju prvih javnih otvorenih investicijskih fondova, čijim će se udjelima moći trgovati na burzi, a koji će vrijednošću biti vezani uz bitcoin. Pozitivna odluka mogla bi privući brojne nove ulagače, primarno one institucionalne, koji će biti spremniji uložiti u EFT fond nego izravno u bitcoin.

SEC je do sada zaprimio 13 prijava za takve fondove, a od svih prijavitelja sada očekuje da ispune posljednje uvjete do 29. prosinca. Nakon toga započet će proces donošenja odluka o odobravanju takvih fondova. Očekuje se da će tijekom siječnja barem neke od navedenih 13 investicijskih kuća dobiti odobrenje za lansiranje vlastitog bitcoin ETF fonda. Ulaganje u takve fondove nosilo bi jednak rizik kao i ulaganje u bitcoin, no vlasnici udjela u fondu ne bi posjedovali kriptovalutu, već samo dio imovine fonda, koji pak ulaže u bitcoin. No, ulazne i izlazne naknade u takvim su fondovima obično niže nego provizije kod mjenjačnica, pa se smatra da će to motivirati veći broj investitora.

Kretanje cijene bitcoina tijekom 2023. godine

Drugi veliki događaj je očekivani "halving", odnosno smanjenje naknada za rudarenje bitcoina na pola. Za sada je procjena da će se četvrti takav događaj odviti 16. travnja sljedeće godine. Nakon tog će dana nagrada mreže, koja se dodjeljuje svakih 10 minuta onima koji rudare bitcoin, pasti s dosadašnjih 6,25 na 3,125 BTC.

Umanjenje nagrada za rudarenje do sada se dogodilo triput, 2012., 2016. te 2020. godine. Mjeseci koji prethode "halvingu", a pogotovo oni nakon njega, redovito su bili obilježeni porastom cijene te kriptovalute, pa mnogi ulagači već sada zauzimaju pozicije, očekujući da se povijest ponovi i 2024. godine. Sve to daje novu nadu da će se bitcoin ponovno naći na rekordnim razinama, viših od onih viđenih krajem 2021. godine.