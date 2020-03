Drugi Croatia XRP Community Meetup okupio 20-ak članova zajednice

Croatia XRP Community Meetup 2 (2020) 🍻🎉



Thanks to everyone who came and constructively discussed on XRP and crypto



View below some pics 👇



See you soon!#xrp #xrpcommunity @Ripple @bmarton613 @salwe30 @MatejR4 @kruno42260655 @NewWorldBank2 @AriRR8@macbfunn @cro_tatek pic.twitter.com/7DF3X690uR