Kriptovalute i Halloween: Povijesni pregled 'strašnih' trenutaka

Retrospektiva najdramatičnijih padova na tržištu kriptovaluta, od zloglasnog Mt. Goxa do nedavne likvidacije vrijedne 19 milijardi dolara. Što sve možemo naučiti iz prošlih tržišnih 'strahova'?

Bug.hr petak, 31. listopada 2025. u 06:00

Listopad i Noć vještica sa sobom donose priče o duhovima i strahu, a za ulagače na tržištu kriptovaluta, taj osjećaj ponekad nije ograničen samo na fikciju. Povijest digitalne imovine ispisana je velikim usponima, ali i jednako spektakularnim padovima koji su investitore ostavljali bez daha, ali i bez sredstava.

Naime, povijest tržišnih krahova duga je i raznolika. Jedan od prvih i najpoznatijih horora dogodio se 2011. godine kada je hakirana mjenjačnica Mt. Gox, koja je tada obrađivala gotovo sve Bitcoin transakcije. Vrijednost Bitcoina strmoglavila se za 99 posto, s tadašnjih 32 dolara na samo jedan cent, ostavivši trajni ožiljak na povjerenju u sigurnost kriptovaluta.

Padalo se zbog Kine i politike

Slični šokovi ponavljali su se kroz godine: kineske zabrane (2013., 2017., 2021.) redovito su izazivale paniku, dok je pucanje balona krajem 2017. uvelo tržište u dugu "kripto zimu" 2018. godine. Kasniji kolapsi, poput onog Terra/LUNA ekosustava i mjenjačnice FTX 2022., otkrili su sistemske rizike unutar samog tržišta, pokazujući kako pohlepa i loše upravljanje mogu dovesti do implozije vrijedne desetke milijardi dolara. Svaki od tih događaja bio je brutalan test za tržište, eliminirajući slabe projekte i neoprezne investitore.

Ipak, nijedan od tih događaja ne može se mjeriti s brzinom i obujmom sloma od 10. listopada 2025. Tog dana, u manje od 24 sata, likvidirano je više od 19,16 milijardi dolara u pozicijama s polugom, što predstavlja najveći jednodnevni krah u povijesti kripta. Okidač nije došao iznutra, već iz sfere visoke politike - iznenadna objava američke administracije o uvođenju 100-postotnih carina na kineski uvoz i najava novih poreza na izvoz sofisticiranog softvera.

Vijest je u nekoliko minuta izazvala masovnu paniku, a cijena Bitcoina pala je za 14 posto, sa 122.574 na 104.782 dolara, dok se Ethereum srušio za 21 posto, povlačeći za sobom čitav DeFi i NFT ekosustav. Na mjenjačnicama poput Binancea i OKX-a, automatizirani sustavi za likvidaciju pokrenuli su lavinu, preplavivši knjige narudžbi i brišući račune više od 720.000 trgovaca prije nego što su uopće uspjeli reagirati.

Ovaj događaj, nazvan "Listopadski masakr", bio je savršena oluja u kojoj su se sudarili geopolitika, tehnologija i ljudska psihologija. Analitičari su magnitudu kraha pripisali trima ključnim faktorima - prevelikom otvorenom interesu na futures ugovorima, masovnoj upotrebi poluge od strane malih ulagača i domino-efektu prisilnih likvidacija.

Nije sve samo tržišna korekcija

Kada su algoritamski sustavi počeli automatski prodavati kolateral kako bi pokrili gubitke, stvorili su spiralu koja je ubrzavala pad sa svakim novim blokom. Događaj je razotkrio koliko je kripto tržište, unatoč svojoj decentraliziranoj prirodi, duboko povezano s tradicionalnim makroekonomskim i političkim zbivanjima. Nije to bila samo tržišna korekcija, već jasan pokazatelj kako se globalna politika može preliti u digitalne financije brzinom svjetlosti.

Svaki od ovih "strašnih" trenutaka nudi ključne lekcije. Prvo, volatilnost nije anomalija, već inherentna karakteristika kripto tržišta. Drugo, kako tržište sazrijeva, vanjski faktori poput regulatornih odluka i geopolitičkih napetosti imaju sve veći utjecaj. Treće, pretjerana upotreba poluge (leverage) djeluje kao akcelerant koji manje korekcije pretvara u katastrofalne slomove.

Međutim, iako su ovi padovi bili razorni, povijest pokazuje da se tržište uvijek oporavljalo, svaki put dosežući nove vrhunce.

 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi