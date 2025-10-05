Bitcoin na novom povijesnom vrhuncu – dosegnuo 125.000 dolara

Optimizam je ponovno zahvatio tržište kriptovaluta, priljev novca na njega nastavlja se nakon nekoliko mjeseci relativne stagnacije, pa je potražnja potaknula i rast cijena. Sve je predvođeno bitcoinom, koji je ovoga vikenda prešao novi psihološku granicu od 125.000 dolara, prvi put u povijesti. Najbliže njoj bio je sredinom kolovoza, na samo koju stotinu dolara, no tada cijena nije niti na jednoj burzi prešla tu razinu. Jednom kad se to dogodilo, analitičari smatraju da je najvećoj svjetskoj kriptovaluti sada otvoren put prema novim vrhuncima.

Zanimljiva je i situacija na mjenjačnicama, koje su prijavile da je količina bitcoina u njihovom posjedu na šestogodišnjem minimumu – dakle, klijenti su pokupovali više no ikad, pa je moguće da će kod nekih servisa doći i do određene "nestašice", što može potaknuti dodatni porast vrijednosti.

Bitcoin - posljednjih godinu dana Coinmarketcap

U "zelenom" su u posljednje vrijeme i ostale velike kriptovalute. Ethereum je premašio 4.500 dolara, XRP se nalazi iznad 3 dolara, a solana na preko 230 dolara. Ukupna vrijednost svjetskog kriptotržišta stabilno se drži iznad 4 bilijuna dolara (trenutačno na oko 4,3 bilijuna, odnosno nešto manje od vrijednosti Nvidije).

Kao razlozi za ovaj posljednji porast vrijednosti ponovno se navode geopolitičke nestabilnosti, odnosno činjenica da ulagači u kriptovalutama vide svojevrsno sigurno utočište u nesigurnim vremenima. Time bitcoin još jednom opravdava svoj nadimak "digitalno zlato", kako ga neki nazivaju. Usput rečeno, cijene zlata također su u posljednje vrijeme na rekordnim razinama.