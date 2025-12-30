Rudari bitcoina broje rekordnu zaradu u 2025. godini

Iako je tržište kriptovaluta tijekom godine prolazilo kroz snažne oscilacije, podaci pokazuju da su rudari bitcoina u 2025. u više navrata ostvarivali visoke prihod

Unatoč padu cijene bitcoina i pojačanoj volatilnosti na tržištu kriptovaluta, 2025. završava kao najuspješnija godina do sada za rudare bitcoina. Prema podacima TechGageda, ukupni prihodi rudara do kraja prosinca dosegli su rekordnih 16,75 milijardi dolara, što je gotovo za 3 milijarde više nego 2024. te 130 milijuna dolara iznad dosadašnjeg rekorda iz 2021. godine.

Iako su se profiti u četvrtom kvartalu značajno smanjili zbog pada cijene bitcoina od oko 23 posto, rudari su u tom razdoblju ipak ostvarili 3,93 milijarde dolara prihoda. To je oko milijardu dolara manje nego u rekordnom trećem kvartalu, ali i dalje 440 milijuna dolara više nego u istom razdoblju prošle godine.

Foto: TechGaged

No, vratimo se na početak godine. U prvom kvartalu, usporavanje kripto-tržišta, slabija mrežna aktivnost i niže transakcijske naknade smanjili su prihode na 3,81 milijardu dolara, što je 650 milijuna manje nego godinu ranije. Međutim, situacija se značajno popravila u drugom kvartalu, kada su povećane transakcijske naknade i rast cijene bitcoina pogurali prihode na 4,05 milijardi dolara, odnosno 24 posto više na godišnjoj razini.

Najbolji rezultati zabilježeni su u trećem kvartalu, kada su rudari gotovo dosegli granicu od 5 milijardi dolara prihoda, što je najviši kvartalni iznos ikada. Prosječni mjesečni prihodi u tom razdoblju iznosili su 1,64 milijarde dolara, čak 92 posto više nego godinu ranije.

Zahvaljujući tim rezultatima, čak četiri od 10 najuspješnijih mjeseci u povijesti rudarenja kripta dogodila su se tijekom 2025. godine. Ispred nje ostaju tek pojedini mjeseci iz 2021. i 2024., koji su se dosad smatrali vrhuncem profitabilnosti rudarenja.

Foto: TechGaged

Analiza kvartalnih podataka dodatno potvrđuje stabilniju i snažniju godinu za rudare. Dok su 2024. u prosjeku zarađivali 3,1 milijardu dolara po kvartalu, u 2025. taj je prosjek porastao na 4,2 milijarde dolara, odnosno oko 900 milijuna dolara više. Istodobno su razlike između najslabijeg i najjačeg kvartala bile znatno manje nego godinu ranije, što upućuje na veću otpornost sektora na tržišne šokove.