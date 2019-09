Plaćanje kriptovalutama u Hrvatskoj moguće i preko POS blagajni

ADEO POS prva je blagajna koja će prihvaćati plaćanje u kriptovalutama u Hrvatskoj. To znači da će se računi za proizvode i usluge, poput primjerice šišanja ili kave, moći platiti kriptovalutom, iako su izdani u kunama. Procedura plaćanja je jednostavna i uključuje skeniranje QR koda digitalnim novčanikom na mobitelu, nakon kojeg slijedi prijenos sredstava iz digitalnog novčanika na račun tvrtke uz automatsku konverziju u kune.

Za ovaj novitet zaslužni su zagrebačka softverska tvrtka Neoinfo koja je razvila navedeni blagajnički softver i varaždinsko društvo specijalizirano za pružanje usluga na kripto tržištu FIMA Plus koje putem svog FIMA Pay sustava procesira kripto transakcije i obavlja ulogu mjenjačnice.

Trenutačno su prihvaćene kriptovalute bitcoin, litecoin, ether i bitcoin cash.

Bez dodatnih troškova

Ova dodatna opcija korisnicima ADEO POS-a ne donosi nikakve dodatne troškove, a blagajna od ranije podržava uobičajene načine plaćanja korištenjem gotovine i kartica, ali i one modernije kao što su Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay te mobilna aplikacija Settle.

"Nedugo nakon što je ADEO POS postao prva blagajna u Hrvatskoj koja podržava plaćanje mobilnom aplikacijom Settle, nastavljamo s inovacijama i prvi unutar blagajne nudimo plaćanje kriptovalutama", rekao je direktor tvrtke Neoinfo Igor Vukmirović.

"Svako poduzeće na svijetu pa tako i u Hrvatskoj može prihvatiti plaćanje svojih faktura ili računa u kriptovaluti. To je dio digitalne transformacije poslovanja cjelokupnog gospodarstva, a koja se događa oko nas i svakim danim sve više intenzivira. Vijesti ovoga tipa globalna su svakodnevica i veselim se danima kada će sve češće takve informacije dolaziti i iz hrvatskih poduzeća. Naime, i naša poduzeća sve to mogu već danas, ali toga još nisu svjesna. Čudno, zar ne? Ali istinito", izjavio je direktor poduzeća FIMA Plus Milan Horvat.