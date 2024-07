Posljedice pljačke otprije deset godina srušile vrijednost bitcoina ovog tjedna

Mt. Gox je bio značajna kriptomjenjačnica 2014. godine, no tada su hakirani u prvom velikom skandalu povezanome s bitcoinom. Dio ukradenih sredstava uskoro će biti vraćen vjerovnicima

Početkom 2014. godine Mt. Gox, japanska kriptomjenjačnica, među prvim takvima u svijetu, vladala je kriptoindustrijom. Jedno vrijeme kroz njezine je sustave prolazilo oko 70% ukupne svjetske trgovine bitcoinom. Bila su to vremena kad je jedan bitcoin vrijedio manje od tisuću dolara, a cijela se ta industrija tek zahuktavala, pa nitko vjerojatno nije slutio do kojih će visina cijena najpopularnije svjetske kriptovalute doći.

No, na vrhuncu popularnosti i prometa, u veljači te godine Mt. Gox je hakiran, a s njihovih je sustava pokradeno oko 940 tisuća bitcoina. Tada je to bila "ogromna" vrijednost od oko 64 milijuna dolara, od čijeg se gubitka mjenjačnica nije oporavila, već je proglasila bankrot. U međuvremenu je različitim metodama oporavljeno 141.687 bitcoina, koji danas vrijede – više od 8 milijardi dolara.

Zakon ponude i potražnje

Nakon dugotrajnog procesa ta će imovina biti vraćena vjerovnicima Mt. Goxa, koji će vjerojatno biti sretni da su nakon više od deset godina dobili kriptovalutu, koja danas vrijedi stotinjak puta više nego kad je nestala. Međutim, cjelokupno tržište bitcoina na taj potez reagira očekivano i u skladu sa zakonima ponude i potražnje.

Priljevom nekoliko milijardi dolara u vrijednosti "svježih" bitcoina, ponuda će u kratkom vremenu biti povećana. Na tržištu na kojem je ograničenje ponude (procesom halvinga i limitom na ukupni bazen rudarenja) jedini način kontrole, kratkotrajni šok na strani ponude mora donijeti pad vrijednosti.

Samim time, već početkom povratka deset godina nedostupnih bitcoina njihovim izvornim vlasnicima, što se događa od početka srpnja, tržište je reagiralo. Vrijednost bitcoina strmoglavila se s oko 63.000 na "samo" oko 54.000 dolara. U tjedan dana pad je to od 12%, a neki očekuju i daljnji pad, s obzirom na to da će zaostaci s Mt. Goxa biti isplaćivani postupno.

Tjedni pad cijene bitcoina CoinMarketCap

Prema analitičarima, poklopilo se to i s općenito nešto negativnijim sentimentom ulagača, pa je nastupila oveća rasprodaja "digitalnog zlata", kakvima smo svjedočili već mnogo puta. Istodobno se na tržištu odvije još jedan bitan proces – njemačke vlasti u prodaju su pustile oko 2,8 milijardi dolara vrijednih bitcoina, koje su imale u posjedu slijedom brojnih zapljena ilegalno stečene imovine. Ponukalo je to i ulagače u bitcoin fondove (ETF) na povlačenje sredstava, pa su i ti fondovi prvi put od osnivanja postali neto prodavači. Sve to pridonijelo je padu cijene koji sada vidimo.

Osim u bitcoinu, vjerovnici Mt. Goxa dobit će isplate i u nekada prilično popularnoj alternativi, bitcoin cashu, čija je vrijednost pala još dramatičnije. Ta je kriptovaluta s početkom srpnja izgubila više od četvrtine aktualne vrijednosti u samo tjedan dana.