Ripple polako postaje druga najveća kriptovaluta

Tijekom posljednjih nekoliko dana trgovanje bitcoinom obavlja se na cijenama između 13 i 15 tisuća dolara, ethereum oscilira između 700 i 800 dolara, i kod njih nema prevelikih skokova – čak su se nakon vijesti o uvođenju strože regulative u Južnoj Koreji dogodili i nešto veći padovi cijena, koji su se prelili na nekoliko najvećih alternativnih kriptovaluta.

No, jedna kriptovaluta među onima najpoznatijima odupire se negativnom trendu. Riječ je i rippleu (XRP), koji je u protekla dva dana u porastu. Samo danas njegova je cijena poskočila za preko 30% i kreće se na razini od gotovo 2 dolara. Koliko je to za ripple puno, govori činjenica da se on do 10. prosinca trgovao po cijeni od oko 0,25 dolara.

Kretanje cijene ripplea u proteklih 30 dana

Na prvom mjestu po kapitalizaciji nedodirljiv je bitcoin s gotovo 250 milijardi dolara

Ovim porastom cijene, te povećanim interesom za ovu kriptovalutu, ripple je po tržišnoj kapitalizaciji premašio granicu od 70 milijardi dolara, i nakratko zasjeo na drugo mjesto najjačih kriptovaluta, prestigavši ethereum. Nije to dugo trajalo, pa se ripple vratio na treće mjesto, no i dalje je vrlo blizu ethereumu.

Porast cijene ripplea najvjerojatnije dolazi od velike potražnje na tržištima Japana i Južne Koreje, gdje se isti testira u bankarskom sustavu – koji bi mogao upravo rippleovu blockchain mrežu koristiti za unaprjeđenje svojih usluga.