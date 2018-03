Iz Cooler Mastera stiglo H500P Mesh White kućište

Cooler Master je predstavio novo računalo kućište za gamere i entuzijaste – H500P Mesh White. Kućište se između ostalog odlikuje i velikom staklenom stranicom koja pruža lagan uvid u sve ugrađene komponente.

Kako komponente valja i prigodno ohladiti Cooler Master je s prednje strane kućišta dodao i dva RGB ventilatora od 200 milimetara, a sa stražnje strane jedan dimenzija 140 x 25 milimetara. Prednji ventilatori rade na brzini od 800 okretaja u minuti, a stražnji na 1.200 okretaja.

U slučaju da vam tvornička postavka nije odgovarajuća s gornje strane kućišta moguće je dodati dva 200-milimetarska ili tri 120 i 140-milimetarska ventilatora. Istu konfiguraciju je moguće ugraditi i na prednju stranu kućišta umjesto tvorničkih 200-milimetarskih ventilatora.

U slučaju da ste ljubitelj vodenih hlađenja, Cooler Master je omogućio ugradnju radijatora do 360 milimetara dužine i 55 milimetara debljine s gornje i prednje strane kućišta dok je sa stražnje strane kućišta moguće ugraditi samo radijatore od 120 i 140 milimetara.

Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za ugradnju CPU hladnjaka do visine od 190 milimetara te grafičkih kartica do dužine 412 milimetara. Napajanje se kod modela H500P Mesh White ugrađuje s donje strane kućišta kako bi sve komponente više došle do izražaja.

H500P Mesh White ima dimenzije od 544 x 242 x 542 milimetara i predviđen je za ugradnju matičnih ploča Mini-ITX, Micro-ATX i E-ATX formata. Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za ugradnju do 9 PCI komponenti, od čega dvije mogu biti grafičke kartice postavljene u vertikalni položaj.

Nadalje, kućište nije predviđeno za ugradnju 5,25-inčnih uređaja, ali jeste za 2,5-inčne i 3,5-inčne SSD ili HDD uređaje od kojih je moguće ugraditi po dva komada. S gornje strane nalazi se i panel koji uz power i reset tipke ima i po dva USB 2.0 i USB 3.0 utora te 3,5-milimetarske audio portove za slušalice i mikrofon.

Kako navodi proizvođač H500P Mesh White kućište optimizirano je za što bolji protok zraka, a što je riješeno pomoću velikih otvora s bočnih i prednje strane. Detaljne specifikacije kućišta možete proučiti na službenim stranicama proizvođača.

U trgovine stiže početkom ožujka 2018. godine po cijeni od 159,99 eura.