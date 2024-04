MasterBox 600 novo je kućište Cooler Mastera

Cooler Master ovoga je tjedna predstavio MasterBox 600, novo kućište u svojoj ponudi dostupno za kupnju u crnoj i bijeloj boji koje se, prema tvrdnjama proizvođača, odlikuje nizom karakteristika za olakšanje procesa sklapanja i poboljšavanja performansi, osobito hlađenja.

Naime, MasterBox 600 ima podršku za matične ploče sa stražnjim priključkom (back-connected) te nudi od 33 do 35 mm prostora za lakoću pristupa i bolje upravljanje kablovima. Iz Cooler Mastera navode da može smjestiti i do sedam 120-milimetarskih ventilatora, uz mogućnosti za ugradnju gornjeg radijatora za hlađenje od 360 ili donjeg od 420 mm.

No, MasterBox 600 inače dolazi s tri 140-milimetarska ventilatora SickleFlow i jednim CF 120, stoga bi hlađenje već u startu trebalo biti na zadovoljavajućoj razini. Od ostalih značajki, Cooler Masterovo novo kućište omogućuje instalaciju do dva 3,5“ HDD-a i šest 2,5“ SSD-a, a podržava i GPU dužine do 410 mm te CPU hladnjak visine do 170 mm.

MasterBox 600 bit će dostupan za kupnju od sredine svibnja po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 114 eura. Više informacija saznajte ovdje.