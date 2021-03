Sharkoon Elite Shark CA300H - prostrano premium kućište za entuzijaste s RGB-om

Sharkoon je unutar serije Elite Shark predstavio kućište CA300H. Kako sami navode, riječ je o premium kućištu za računalne entuzijaste. Shodno tomu i dizajn mu je nešto drugačiji – prednji panel prošaran je geometrijskim dizajnom koji se posebno ističe kada se uključe prednji RGB ventilatori.

Uz kućište dolaze četiri RGB ventilatora od 120 mm. Tri su smještena s prednje strane, a jedan sa stražnje. Dodatno moguće je uraditi još tri 120-mm ili dva 140-mm ventilatora ispod gornjeg panela. Ventilatori su kompatibilni s matičnim pločama tvrtki MSI (Mystic Light Sync), ASUS (Aura Sync), Gigabyte (RGB Fusion) i ASRock (Polychrome Sync). Podržavaju 20 svjetlosnih modova koji se podešavaju putem softvera koji je stigao uz matičnu ploču.

Korisnici koji svoje računalne komponente radije hlade pomoću sustava vodenog hlađenja nego snagom zraka mogu bez problema ventilatore zamijeniti s nekim od njih. U tom slučaju radijator se smješta iza prednjeg (max 420 mm) ili ispod gornjeg panela (max 360 mm).

Kućište se odlikuje prostranom unutrašnjošću – može primiti matične ploče formata Mini-ITX, Micro-ATX, ATX i E-ATX. Također mogu se ugraditi grafičke kartice čija je dužina veća od 40 centimetara, a uz žrtvovanje prednjih ventilatora dužina grafičke kartice može ići i do 42,5 centimetara. Visina procesorskog hladnjaka može biti do 16,5 centimetara, a napajanja do 24 centimetara. Korisnici koji se odluče na ugradnju vodenog hlađenja trebaju voditi računa da visina radijatora nije veća od 6 centimetara.

U Sharkoon Elite Shark CA300H kućištu ima dovoljno mjesta i za ugradnju četiri 3,5“ HDD-a ili sedam 2,5“ SSD ili HDD uređaja. Kućište dolazi u dvije boje – crnoj i bijeloj i s bočnim stranicama od temperiranog stakla. Budući su obje bočne stranice providne unutrašnjost kućišta je obojana. Proizvođač je donji dio desne stranice zatamnio kako bi vizualno prikrio tunel unutar kojeg je smješteno napajanje. Kućište također ima i dobro riješen sustav skrivanja kabela kako bi komponente što više došle do izražaja te kako bi protok zraka unutar kućišta bio neometan.

Sve tipke i utori smješteni su okomito na lijevoj bočnoj strani prednjeg panela – power i reset tipka, 2x USB Type-A (3.0), 2x 3,5-mm audio port i 1x USB Type-C (3.2). Dimenzije kućišta su 505 x 235 x 520 milimetara, a masa praznog kućišta 14,7 kilograma. Sharkoon Elite Shark CA300H dostupan je za kupnju na europskom tržištu uz preporučenu cijenu od 154,90 eura.