Sharkoon RGB Slider White - Midi Tower kućište za ljubitelje svjetlijih boja

Sharkoon je unutar serije RGB Slider predstavio novo kućište – RGB Slider White. Ako vam se naziv čini poznat to je zato što smo o vrlo sličnom modelu pisali prije par mjeseci, u studenom 2020. godine. Tada se radilo o kućištu RGB Slider koje se moglo nabaviti isključivo u crnoj boji.

Sada par mjeseci kasnije, Sharkoon je za ljubitelje svjetlijih boja predstavio model RGB Slider White. U biti, radi se o istom kućištu, a glavna promjena je vezana uz samu boju. Glavne odlike serije RGB Slider su tako ostale iste – Midi Tower format s diskretnim RGB osvjetljenjem.

Podsjetimo, kućište ima jednu bočnu stranicu od temperiranog stakla zahvaljujući kojoj se mogu vidjeti komponente. Za razliku od nekih drugih kućišta, primjerice Elite Shark CA300H, o kojem smo također pisali nedavno, RGB Slider White nema RGB ventilatore, već obične. Tvornički se isporučuje samo jedan – stražnji (120-mm). No prema potrebi moguće je ugraditi do pet dodatnih – do tri 120-mm s prednje i do dva 120-mm ili 140-mm s gornje strane.

Ovisno o broju ugrađenih ventilatora s prednje strane ovisit će i maksimalna dužina grafičkih kartica koje je moguće ugraditi. Naime, sa sva tri prednja ventilatora moguće je ugraditi grafičke kartice do dužine 31 centimetar, bez jednog ili dva ventilatora u kućište RGB Slider White moguće je ugraditi i duže grafičke, do dužine 33,5 centimetara. Dužina podržanih procesorskih hladnjaka i napajanja je ista – do 15,7 centimetara, odnosno do 17,5 centimetara. Nadalje, moguće je ugraditi do dva 3,5“ uređaja, do pet 2,5“ uređaja te jednu matičnu ploču Mini-ITX, Micro-ATX ili ATX formata. Unutar kućišta ima dovoljno mjesta za do sedam PCI uređaja. Proizvođač na svojim stranicama ističe kako se svi uređaji mogu ugraditi bez alata.

Na gornjem panelu, iznad tipki i USB i audio portova, nalazi se mrežica za ventilaciju koja je pričvršćena pomoću magneta. Zahvaljujući tome lako ju je ukloniti za potrebe čišćenja. Inače, mrežica, unutarnji ventilator te rubovi temperiranog stakla jedini su zadržali crnu boju dok je većina kućišta, uključujući i njegovu unutrašnjost obojana u bijelo. RGB osvjetljenje nalazi se na prednjem panelu, ima ispresijecan dizajn i podržava 14 različitih svjetlosnih modova. Kompatibilno je s RGB rješenjima tvrtki Asus (Aura Sync), MSI (Mystic Light Sync), Gigabyte (Fusion) i ASRock (Polychrome SYNC).

Dimenzije kućišta su 40 x 19 x 45,6 centimetara, a masa praznog kućišta 4,85 kilograma. Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Preporučena cijena za europsko tržište je 44,99 eura.